Під час купівлі м’яких меблів більшість людей спочатку дивляться на колір і форму. Проте справжній комфорт визначається зовсім іншими речами. Диван щодня витримує вагу тіла, навантаження на каркас і постійне тертя тканини.

Отже, конструкція важливіша за зовнішній вигляд. Саме тому покупці, які шукають диван кутовий або класичну модель, усе частіше звертають увагу на внутрішнє наповнення, пружини та механізми.

Перше, що визначає зручність – це посадка. Правильний диван не змушує сутулитися й не створює відчуття провалювання. Коліна мають бути зігнуті приблизно під прямим кутом, а поперек отримувати опору.

Надто м’які моделі здаються комфортними лише перші хвилини, але з часом викликають втому спини.

Види наповнювачів для диванів

Основним наповнювачем диванів є пінополіуретан (ППУ). Звертайте увагу на щільність, адже дешевий м’який швидко просідає, а от якісний тримає форму роками. Для щоденного використання підходить пружний, еластичний ППУ середньої або високої щільності.

Ефект пам’яті додає м’якості й підлаштовується під тіло, але використовується лише як верхній шар, тож без твердої основи диван стане занадто м’яким.

Латекс – довговічний, пружний і добре вентильований матеріал. Він дорожчий, зате забезпечує стабільну підтримку та не накопичує вологу.

Найкращий варіант наповнювача – багатошарова система. Тут знизу є жорстка підтримка, а зверху комфортний шар. Саме така конструкція забезпечує баланс між м’якістю й ортопедичним ефектом.

Пружинні системи – основа довговічності

Пружини розподіляють навантаження та продовжують термін служби дивана. Зокрема Bonnel – залежні пружини, з’єднані між собою. Міцні, але можуть створювати “ефект хвилі”.

Кращий варіант – Pocket Spring. Це незалежні пружини в окремих чохлах. Кожна працює окремо, тому поверхня залишається рівною навіть під великою вагою. Це найкомфортніший варіант для щоденного використання.

Механізми розкладання та види диванів

Якщо диван використовується для сну, механізм має бути надійним:

Єврокнижка – проста, витривала, підходить для щоденного розкладання.

Дельфін – поширений у кутових моделях, забезпечує велике спальне місце.

Акордеон – створює рівну поверхню для сну, але потребує простору спереду.

Викатний механізм – компактний у складеному вигляді.

Якісні моделі диванів на interia.com.ua мають надійну фурнітуру, яка не виходить з ладу навіть після років використання.

Види диванів:

Прямі класичні

Кутові

Модульні

Дивани-ліжка

Компактні двомісні

Острівні (для центру кімнати)

Кутові дивани – раціональне використання простору

Кутові моделі дозволяють задіяти зону, яка часто залишається пустою. Вони створюють більше посадкових місць, допомагають зонувати приміщення і мають ніші для зберігання. Важливо правильно визначити сторону кута та врахувати габарити, щоб диван не перекривав проходи.

Зручний диван – це поєднання правильної жорсткості, якісного наповнення, надійної пружинної основи та продуманого механізму. Саме внутрішня конструкція визначає, чи залишатиметься він комфортним через кілька років щоденного використання.

