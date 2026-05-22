Попри те, що масштабна індексація пенсій, передбачена постановою Кабінету міністрів №236, уже була проведена навесні, тема підвищення пенсій у 2026 році залишається актуальною протягом усього року.

Основне підвищення пенсій пенсіонерам відбулося в березні, однак оновлені правила продовжують діяти й надалі, а пенсіонери отримують як переглянуті мінімальні гарантії, так і щомісячні надбавки залежно від віку та стажу.

Чи буде підвищення пенсій у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи підвищать пенсії у 2026 році

Уряд заклав у 2026 році не лише стандартну індексацію, а й перегляд мінімальних пенсійних гарантій для різних категорій громадян. Ідеться про осіб з інвалідністю, зокрема внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також про найбільш вразливі групи пенсіонерів.

Для цієї категорії держава фактично зафіксувала підвищені мінімальні рівні виплат, які значно перевищують загальний базовий мінімум.

Зокрема, для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи розмір пенсій після перерахунку залежить від групи інвалідності:

для першої групи він становить 11 041,85 грн;

для другої — майже 8 838,60 грн;

а для третьої — близько 6 808,95 грн.

Водночас зміни торкнулися і загальних мінімальних пенсій, які прив’язані до віку та страхового стажу:

Якщо раніше пенсіонери віком від 65 років за умови повного стажу (30 років для жінок і 35 для чоловіків) отримували мінімальну гарантію на рівні приблизно 3 758 грн, то після перерахунку вона зросла до 4 213 грн.

Аналогічне підвищення відбулося і для людей віком від 80 років із повним стажем: їхня мінімальна пенсія також підвищилася до 4 213 грн.

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем мінімальна виплата раніше становила близько 3 613 грн, тоді як у 2026 році її підвищили до 4 050 грн.

Окремо врегульовано ситуацію для людей віком 75–80 років зі скороченим стажем. Якщо чоловіки мають не менше 25 років страхового стажу, а жінки — не менше 20, їхня пенсія також не може бути нижчою за 4 050 грн. Таким чином уряд намагається вирівняти гарантії для різних вікових груп, незалежно від нюансів стажу.

Додатково до основних виплат у 2026 році додаються щомісячні вікові надбавки. Вони починають нараховуватися з 70 років і залежать від вікової категорії:

для людей 70–75 років — це 300 грн,

для пенсіонерів 75–80 років — 456 грн,

а для тих, кому понад 80 років, — 570 грн.

Ці доплати отримують лише ті, чия пенсія не перевищує встановлений поріг у 10 340,35 грн.

Попри всі ці зміни, система має й певні обмеження, адже після перерахунку мінімальне підвищення пенсій становить щонайменше 100 грн, тоді як максимальна доплата не може перевищувати 2 595 грн на одного пенсіонера.

Підвищення пенсій: останні новини

В Україні можуть відбутися зміни, які безпосередньо вплинуть на розмір окремих пенсійних виплат. Ідеться про можливе скасування чинних обмежень, які зараз фактично зменшують суму таких виплат.

Відповідний законопроєкт №15090-1 уже зареєстровано у Верховній Раді України. Документ стосується змін до системи пенсійного забезпечення, зокрема для військовослужбовців, представників силових структур та деяких інших категорій громадян.

Суть ініціативи полягає в перегляді підходу до нарахування пенсій, які перевищують десять прожиткових мінімумів. У 2026 році цей поріг становить 25 950 грн. Саме до таких пенсій нині застосовується знижувальний коефіцієнт 0,5, що автоматично зменшує фактичний розмір виплат.

Автори законопроєкту пропонують відмовитися від цієї практики. У разі ухвалення змін пенсії, які перевищують зазначений поріг, більше не будуть урізатися за допомогою коефіцієнтів, а їхній розмір має бути перерахований у повному обсязі. Отже, у разі ухвалення законопроєкту, буде підвищення пенсій в Україні у 2026 році для окремих категорій отримувачів.

Ідеться не про масове підвищення для всіх пенсіонерів, а про вузьке коло отримувачів — передусім це військові пенсіонери, представники силових структур та члени їхніх сімей.

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту зазначається, що чинну систему обмежень автори вважають такою, що фактично зменшує гарантовані законом виплати, тому пропонують її скасувати як таку, що потребує перегляду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.