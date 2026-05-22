В українському війську передбачена система додаткових грошових винагород, які в побуті називають бойовими виплатами.

Вони нараховуються військовослужбовцям за участь у бойових або спеціальних завданнях як у зоні бойових дій, так і поза нею, залежно від характеру виконуваних завдань і місця служби.

Як відбувається нарахування бойових виплат та скільки можна отримати, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Бойові виплати: скільки виплачують

Розмір таких виплат становить 30, 50 або 100 тис. грн. Найвищу виплату — 100 тис. грн — отримують військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованих територіях або в районах зіткнення з ворогом. Також ця сума передбачена для підрозділів, які виконують вогневе ураження, зокрема артилерії, ракетних військ і ППО.

50 тис. грн нараховують тим, хто виконує бойові або спеціальні завдання в органах військового управління, штабах і командуваннях, які здійснюють оперативне керівництво підрозділами, навіть якщо вони перебувають поза районом бойових дій.

30 тис. грн передбачено для військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання за наказами, зокрема в межах підготовки до бойових дій, забезпечення угруповань військ, логістики, розмінування поза районами бойових дій, а також прикриття та оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Як відбувається нарахування бойових виплат

Нарахування бойових відбувається не автоматично, а на підставі наказу командира військової частини або начальника підрозділу. Такий наказ оформлюється на основі рапорту безпосереднього командира щодо конкретного військовослужбовця.

Факт участі у виконанні завдань підтверджується бойовими наказами, журналами бойових дій, бойовими донесеннями або іншими службовими документами.

Сума виплат розраховується пропорційно до кількості днів виконання бойових завдань. Тобто якщо військовий перебував на передовій частину місяця, наприклад 10 днів із розрахунку 100 тис. грн, то він отримає відповідну частину суми.

Як отримати додаткову винагороду у розмірі 70 тис. грн

Окремо існує додаткова винагорода у розмірі 70 тис. грн за кожні 30 днів безпосереднього виконання завдань на лінії зіткнення або на окупованих територіях.

Вона нараховується накопичувально і не замінює основні бойові виплати, а є додатковою до них. Якщо дні служби на передовій накопичуються між різними місяцями, виплата здійснюється після досягнення 30 днів.

Отже, бойові виплати в ЗСУ — це система додаткового грошового забезпечення, яка залежить від місця, умов служби та фактичного виконання бойових завдань, а їхнє нарахування відбувається лише за офіційно підтвердженими документами та наказами командування.

Бойові виплати: коли виплачують

За інформацією Міністерства оборони України, виплати військовослужбовцям надходять у два етапи.

Основне грошове забезпечення зазвичай перераховують до 15 числа поточного місяця, а премії та додаткові бойові виплати — після 20 числа за попередній місяць служби. Отже, бойові виплати за квітень 2026 року повинні виплатити наприкiнцi травня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.