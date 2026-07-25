Серпень для садівників і городників — період, коли сезон поступово наближається до завершення, але роботи на ділянці все ще багато. У цей час збирають урожай, доглядають за пізніми культурами, готують грядки після ранніх овочів і планують посіви на другу половину літа.

У серпні можна сіяти зелень, сидерати, окремі коренеплоди, а також готувати ґрунт під озимі культури. Для саду це місяць догляду за плодовими деревами, ягідниками, поливів і підживлення після активного плодоношення.

Щоб правильно розподілити роботи, дачники часто орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на серпень 2026 року зі сприятливими та несприятливими періодами.

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Посівний календар на серпень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У серпні є кілька вдалих періодів для посіву, посадки та догляду за рослинами.

Сприятливими днями для роботи з рослинами у серпні 2026 року є 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-25 та 29 числа.

У ці дати можна сіяти зелень, швидкостиглі овочі, сидерати, висаджувати розсаду пізніх культур, доглядати за садом і готувати ділянку до осіннього сезону.

Що та коли сіяти у серпні 2026

Серпень — це місяць повторних посівів, збору врожаю та підготовки ґрунту під наступний сезон. У цей період ще можна висівати культури, які швидко ростуть, а також сидерати для відновлення ґрунту.

У сприятливі дні можна планувати такі посіви:

Огірки, кабачки, патисони – 1, 2, 16-20 серпня;

Квасоля, горох – 5, 6, 9, 10 серпня;

Морква, буряк, редис, редька – 5, 6, 9, 10, 21-25 серпня;

Цибуля на зелень, часник, порей – 5, 6, 9, 10 серпня;

Салати, шпинат, рукола, кріп, петрушка, кінза, мангольд – 1, 2, 16-25, 29 серпня;

Пряні трави – 16-25 серпня;

Сидерати – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-25, 29 серпня;

Айстри, чорнобривці, настурції та інші однорічні квіти – 16-25 серпня.

У серпні також можна готувати грядки після зібраного врожаю, висівати сидерати на звільнених ділянках, доглядати за пізньою капустою, томатами, перцем, баклажанами та баштанними культурами.

Посівний календар на серпень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є у серпні 2026 року й періоди, коли посіви та пересадку краще відкласти. Несприятливими днями вважаються 11-13 та 26-28 серпня.

У ці дати не рекомендують проводити активні роботи з рослинами. Натомість можна прибирати ділянку, готувати ґрунт, ремонтувати опори, провітрювати теплиці, збирати врожай або планувати осінні посадки.

Місячний календар варто використовувати як орієнтир, а не як суворе правило. На розвиток рослин також впливають погода, температура ґрунту, полив, якість насіння та особливості конкретного регіону.

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