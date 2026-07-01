У Києві вже кілька днів поспіль панує справжня літня спека. Подекуди її супроводжують короткочасні грози, шквали та сильні пориви вітру, однак температура повітря все одно залишається високою. Але синоптики прогнозують, що вже згодом погода у столиці почне змінюватися.

Яка буде погода в Києві у липні та коли очікувати зниження температури, читайте у нашому матеріалі.

Погода в Києві на липень: прогноз на тиждень

У Києві ще кілька днів утримуватиметься справжня літня спека. Однак уже наприкінці поточного тижня температура повітря почне знижуватися, а разом із прохолоднішим повітрям до столиці прийдуть короткочасні дощі та грози.

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Пресслужба Українського гідрометеорологічного центру повідомила у коментарі Фактам ICTV прогноз погоди для Києва на найближчий тиждень.

За прогнозом синоптиків 2 липня у столиці очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+22 °C, удень +30…+32 °C.

У п’ятницю, 3 липня, погода ще залишатиметься спекотною. Вночі опадів не прогнозують, однак удень можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер змінить напрямок на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура суттєво не зміниться, тож вночі +20…+22 °C, удень +30…+32 °C.

Вже 4 липня синоптики прогнозують відчутну зміну погоди. У Києві очікуються дощі та грози, а температура почне знижуватися. Вночі буде +17…+19 °C, удень лише +24…+26 °C. Північно-західний вітер посилиться до 7-12 м/с.

Упродовж 5 та 6 липня прохолодніша погода збережеться. Опадів переважно не очікується, лише вдень 6 липня можливі короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі становитиме +14…+16 °C, а вдень +24…+26 °C.

Якою буде погода у Києві в липні 2026 року

За попереднім прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, липень залишиться найтеплішим місяцем року. Для центральних областей та Києва будуть характерні періоди сильної спеки, які чергуватимуться з грозами, шквалами та короткочасними зливами.

Середня місячна температура повітря очікується на рівні +21,8…+26,0 °C, що приблизно на 2 °C перевищує кліматичну норму. Це означає, що погода в Києві на липень 2026 року буде теплішою за середні багаторічні показники.

Опадів очікується менше за норму, близько 60-75 % від середньомісячних значень. Тож погода у липні в Києві буде теплою та сухою, хоча окремі періоди супроводжуватимуться грозами та зливами.

Отже, перші дні липня у Києві ще будуть по-справжньому спекотними з температурою понад +30 °C. Проте уже з 4 липня синоптики прогнозують зниження температури та більш комфортну погоду, яка протримається щонайменше кілька днів.

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