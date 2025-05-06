У США нейрохірурги успішно видалили пухлину хребта через очну ямку

Нейрохірурги Медичного центру Мерілендського університету в Балтіморі успішно видалили рідкісну злоякісну пухлину шийного відділу хребта, використавши незвичайний хірургічний доступ через нижню очну ямку. Операція тривала близько 19 годин. Через рік після втручання рак не повернувся.

Історія хвороби

Проблеми зі здоров’ям у 19-річної Карли Флорес почалися ще два роки тому, коли вона несподівано відчула порушення зору – на уроках водіння дівчина помітила перед собою два автомобілі замість одного.

Спочатку лікарі припустили проблеми із зором, але обстеження показало, що на око тисне велика пухлина. У дівчини діагностували хордом – рідкісне онкозахворювання.

Зараз дивляться

Першу операцію Карлі зробили у квітні 2024 року. Щоб дістатися до пухлини, хірург Мохаммед Лаліб видалив частину черепа. Але виявилося, що в тілі дівчини є ще одна хордома – на шиї, біля хребта.

Через її розташування стандартні методи операції були непридатні: доступ ззаду був би недостатнім, а через рот або ніс занадто ризикованим.

Операція

Тому лікарі обрали експериментальний підхід: дістатися до пухлини через нижню очну ямку, використовуючи метод, який раніше випробовували тільки на анатомічних зразках. Операцію проводили одразу кілька команд фахівців.

Спочатку хірург через розріз у яснах і повіках відкрив доступ до очниці, відсунув очне яблуко і видалив частину верхньої щелепи. Потім фахівці провели інструменти через ніздрі та повіки в шийний відділ хребта. Пухлину видаляли поетапно, обережно обходячи нервові тканини.

Реконструкція обличчя

Для реконструкції обличчя використовували фрагмент кістки зі стегна і титанові пластини. Після операції Карла перенесла ще одну – для стабілізації з’єднання між черепом і хребтом.

Після півтора місяця реабілітації дівчина розпочала курс протонної терапії, щоб знищити залишки ракових клітин.

Хоча Карла досі носить шийний фіксатор і відчуває біль, останнє обстеження в березні 2025 року не виявило слідів хвороби. За словами лікаря, її прогноз цілком оптимістичний.

Джерело : The Washington Post

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