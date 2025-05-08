Діти, які почали пізно ходити, можуть краще вчитися в школі — дослідження
Дослідження, проведене британськими вченими в університетах Суррея, Ессекса і Лондона, показало, що генетика пояснює приблизно чверть відмінностей між дітьми, які роблять перші кроки.
– Діти, яким потрібно більше часу, щоб зробити перші кроки, можуть краще вчитися в школі, – йдеться в повідомленні.
Зв’язок із генетикою
Під час дослідження, опублікованого в журналі Nature Human Behaviour, вчені проаналізували генетичну інформацію понад 70 000 немовлят, виявивши 11 генетичних маркерів, які впливають на те, коли діти починають ходити.
З’ясувалося, що вік, у якому діти роблять перші кроки, тісно пов’язаний з їхньою генетичною структурою. Інакше кажучи, є прямий зв’язок між пізнім початком ходьби та вищими освітніми досягненнями.
Це говорить про те, що ген, який впливає на те, коли дитина починає ходити, може визначати, наскільки добре вона навчатиметься в школі.
Синдром СДУГ
У дослідженні також ідеться про те, що ймовірність розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) може бути знижена за рахунок пізнього початку ходьби.
– Ми вивчили сотні тисяч генетичних відмінностей, які поширені в популяції. Ми бачимо, що генетичні відмінності, які пізніше впливають на ходьбу, також впливають на вищий рівень освіти і меншу ймовірність СДУГ, – заявила професор психології та генетики в Університеті Суррея Анжеліка Рональд.
За її словами, це перше генетичне дослідження поведінки немовлят у такому масштабі і перше дослідження того, коли діти починають ходити.
Час іти
Десь між вісьмома і 24 місяцями діти, як правило, починають ходити, а більшість малюків, найімовірніше, ходитимуть самостійно у 18 місяців. Більш тривалий період може почати викликати занепокоєння у батьків.
Вчені зазначили, що досі не було розуміння, що є причиною таких значних відмінностей між дітьми, коли вони роблять свій перший крок.
Джерело: Express