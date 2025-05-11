Науковці відкрили рідкісну мутацію, яка дає змогу висипатися лише за 4 години

Команда вчених із Китайської академії наук виявила рідкісну генетичну мутацію, що дає змогу деяким людям чудово почуватися після чотирьох годин сну на добу.

– Це відкриття може сприяти створенню нових методів терапії, спрямованих на поліпшення сну і відпочинку, – пише видання.

Нагадаємо, що лікарі рекомендують спати щонайменше сім-дев’ять годин щоночі, оскільки нестача сну пов’язана з раннім розвитком таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і серцево-судинні недуги.

Мутація бадьорості

У людей з цією рідкісною мутацією повноцінне відчуття бадьорості виникає вже після чотирьох-шести годин сну на добу. Воночас у них не спостерігаються негативні наслідки, характерні для хронічного недосипу.

Зараз дивляться

Такі люди потребують меншої кількості сну, що підтверджується зниженою активністю дельта-хвиль у мозку (за даними ЕЕГ).

Дослідження

На сьогодні відомо про чотири гени, пов’язані з так званим природним коротким сном (Natural Short Sleep, NSS).

Раніше дослідження показали, що процес обміну фосфатними молекулами на стику нейронів відіграє важливу роль у циклі сон-неспання. Тепер учені встановили, що мутація в гені salt-induced kinase 3 (SIK3) у людей із NSS також має значний вплив на тривалість сну.

Виявлена мутація, названа N783Y, змінює структуру білка SIK3, знижуючи його здатність брати участь у процесі перенесення фосфатних молекул. У цій мутації амінокислота аспарагін (N), розташована на 783-й позиції в структурі білка, замінюється на тирозин (Y).

Результати

Коли вчені вивели мишей із цією мутацією N783Y, виявилося, що такі миші сплять у середньому на 30 хвилин менше, ніж звичайні.

Додатковий аналіз показав, що мутація зумовлює структурні зміни, які порушують здатність білка передавати фосфатні групи іншим білкам. Проте рівні білків в організмі мишей не змінювалися, що свідчить про те, що зміна тривалості сну пов’язана саме з активністю SIK3, а не з кількістю білків.

Крім того, у мутантних мишей спостерігалося невелике збільшення потужності дельта-хвиль на ЕЕГ, що вказує на глибший сон у особин з мутацією.

Дослідження підтвердило ключову роль гена SIK3 в регуляції тривалості сну в людини, що робить його перспективною мішенню для розробки снодійних препаратів.

Учені планують провести подальші дослідження, щоб глибше зрозуміти, як ферменти, пов’язані з цим процесом, регулюють сон. Це відкриття може призвести до появи нових препаратів, що поліпшують якість сну.

Джерело : Independent

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