Хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд із квітня 2025: пояснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що з 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінку повсякденного функціонування.
За словами експертів, це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у встановлений термін.
Кому потрібно пройти огляд
У відомстві розповіли, що на практиці необхідність повторного огляду стосується:
- чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його;
- інших людей, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану.
Кому не потрібно проходити огляд
Необхідність проходження огляду з квітня 2025 року не стосується:
- людей, яким інвалідність було встановлено пізніше, вже у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав;
- людей з безстроковим статусом інвалідності;
- військовослужбовців, осіб цивільного захисту – для них діють окремі підходи.
Також серед винятків:
- люди, які перебувають на територіях, де тривають бойові дії, або тимчасово окупованих;
- пацієнти з тяжкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або будь-якого з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).
Як підготуватися до оцінювання
Процедура оцінювання починається з направлення лікаря. Його може оформити лікар-куратор – сімейний, терапевт або фахівець, який веде основне захворювання. Лікар формує направлення в електронній системі з оцінки повсякденного функціонування особистості.
Оцінка проводиться експертною командою практикуючих лікарів у певному закладі охорони здоров’я. Людина може самостійно обрати лікарню з доступного списку. Усі рішення фіксуються в електронній системі.