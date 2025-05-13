Хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд із квітня 2025: пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що з 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінку повсякденного функціонування.

За словами експертів, це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у встановлений термін.

Кому потрібно пройти огляд

У відомстві розповіли, що на практиці необхідність повторного огляду стосується:

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чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його;

інших людей, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану.

Кому не потрібно проходити огляд

Необхідність проходження огляду з квітня 2025 року не стосується:

людей, яким інвалідність було встановлено пізніше, вже у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав;

людей з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захисту – для них діють окремі підходи.

Також серед винятків:

люди, які перебувають на територіях, де тривають бойові дії, або тимчасово окупованих;

пацієнти з тяжкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або будь-якого з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Як підготуватися до оцінювання

Процедура оцінювання починається з направлення лікаря. Його може оформити лікар-куратор – сімейний, терапевт або фахівець, який веде основне захворювання. Лікар формує направлення в електронній системі з оцінки повсякденного функціонування особистості.

Оцінка проводиться експертною командою практикуючих лікарів у певному закладі охорони здоров’я. Людина може самостійно обрати лікарню з доступного списку. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Джерело : МОЗ

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