Вчені виявили зв’язок між кавою і здоровим старінням

Команда американських вчених з Університету Тафтса в штаті Массачусетс в ході дослідження понад 47 тис. жінок виявила зв’язок між вживанням кави і здоровим старінням.

– Результати, що пов’язують каву з більш здоровим старінням, не були несподіваними. Дані досить однорідні в тому, що споживання кави насправді корисне, — сказала професор епідеміології харчування Фан Фан Чжан, яка не брала участі в дослідженні.

Дослідження

В ході дослідження вчені спостерігали за більш ніж 47 тис. жінок-медсестер протягом декількох десятиліть, починаючи з 1970-х років. Кожні кілька років жінки відповідали на докладні питання про свій раціон, включаючи те, скільки кави, чаю і коли вони зазвичай випивають.

Результати

Потім вчені подивилися, скільки жінок були ще живі і відповідали їхньому визначенню “здорового старіння” в 2016 році.

Зараз дивляться

Цим критеріям відповідали трохи більше 3700 жінок:

вони були у віці 70 років і старше;

мали хороше фізичне та психічне здоров’я, не мали жодних когнітивних порушень або проблем з пам’яттю;

не мали 11 хронічних захворювань, таких як рак, діабет II типу, хвороби серця, ниркова недостатність, хвороба Паркінсона та розсіяний склероз.

Кількість кофеїну

Дослідники виявили кореляцію між тим, скільки кофеїну жінки зазвичай вживали, коли їм було від 45 до 60 років, і ймовірністю їх здорового старіння.

Після коригування інших факторів, які можуть впливати на старіння, таких як їх загальна дієта, кількість вправ і куріння, у тих, хто споживав найбільше кофеїну (що еквівалентно майже семи чашкам кави по 230 мл на день), шанси на здорове старіння були на 13% вищі, ніж у тих, хто споживав найменше кофеїну (що еквівалентно менше однієї чашки на день).

Дослідники виявили, що вживання чаю або кави без кофеїну не пов’язане зі здоровим старінням. А вживання коли, ще одного потенційного джерела кофеїну, було пов’язане зі значним зниженням шансів на здорове старіння.

Вчені попередили, що, хоча в дослідженні вживання до семи маленьких чашок кави на день пов’язане зі здоровим старінням, це не обов’язково означає, що вживання такої кількості кави принесе користь всім або що це корисно для здоров’я.

Джерело : NYT

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