Чи є ризик розвитку хвороби Альцгеймера: простий тест для перевірки

Нове дослідження, проведене вченими університету Шарджі в Об’єднаних Арабських Еміратах, пропонує простий метод оцінки ризиків для здоров’я, який можна зробити навіть вдома – для цього потрібно підняти предмет вагою 5 кг.

М’язова слабкість як ознака хвороб

Дослідження, в якому взяли участь понад 51 000 осіб віком від 50 років з 15 країн світу, показало, що люди похилого віку, яким важко підняти 5 кг, мають підвищений ризик розвитку хронічних захворювань, як-от депресія, остеоартрит, захворювання легень, а також ризик переломів стегна та хвороби Альцгеймера.

— Цей простий тест може бути цінним показником загального стану здоров’я та потенційних проблем здоров’я, – зазначив професор Різван Кайсар, провідний автор дослідження.

Дослідники вважають, що труднощі можуть свідчити про м’язову слабкість, або саркопенію, яка вражає з віком.

Зараз дивляться

Вони закликають літніх людей звертати увагу на свої фізичні можливості та використовувати простий тест для самостійної оцінки м’язової сили.

Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 1,71 мільярда людей у світі страждають від захворювань опорно-рухового апарату, які обмежують рухливість і спритність.

Дослідження підкреслює важливість раннього виявлення м’язової слабкості, щоб своєчасно вжити заходів для покращення якості життя літніх людей.

Вчені сподіваються, що їхні результати допоможуть у розробці простих і доступних методів скринінгу для виявлення ризиків здоров’я у людей похилого віку, що, своєю чергою, може покращити профілактичну допомогу.

Джерело: SciTechDaily

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