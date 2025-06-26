Найбільший у світі проєкт: британські вчені планують створити штучну ДНК людини
Британський фонд Wellcome Trust вперше в історії вирішив профінансувати проєкт вартістю £10 млн, мета якого — створити штучну ДНК людини.
Людська ДНК з нуля
Кожна клітина нашого тіла містить молекулу під назвою ДНК, яка несе необхідну їй генетичну інформацію.
ДНК побудована лише з чотирьох набагато менших блоків, що називаються A, G, C і T, які повторюються знову і знову в різних комбінаціях.
Дивовижно, але вона містить всю генетичну інформацію, яка робить нас тими, ким ми є.
Нова робота дасть змогу дослідникам не просто зчитувати молекулу ДНК, а створювати її частини з нуля.
За словами професора Метью Герлза, що колись розшифрував значну частину людського геному, це справжній прорив.
— Синтетична ДНК дає нам можливість не просто змінювати те, що вже існує, а буквально з нуля будувати і перевіряти, як саме працює генетичний механізм людини, — зазначає науковець.
Вчені прагнуть застосувати цей підхід для відновлення пошкоджених органів, наприклад печінки та серця, чи навіть імунної системи.
Це перша легальна спроба працювати з повністю штучними компонентами геному людини. Раніше такі дослідження не проводили через страх перед наслідками.
І хоча мета ініціаторів — прискорити лікування багатьох невиліковних хвороб, критики попереджають, що технологія може потрапити до рук недоброчесних науковців, які намагатимуться створити генетично покращених людей або навіть біологічну зброю.
Керівник генетичних досліджень у Wellcome Trust Том Коллінз визнає, що таке рішення далося нелегко. Але краще, якщо його контролюватиме наукова спільнота.
Паралельно з біологічним проєктом працюватиме команда соціологів і фахівців з етики, щоби оцінити ставлення суспільства.