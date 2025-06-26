Крупнейший в мире проект: британские ученые планируют создать искусственную ДНК человека

Британский фонд Wellcome Trust впервые в истории решил профинансировать проект стоимостью £10 млн, цель которого — создать искусственную ДНК человека.

Человеческая ДНК с нуля

Каждая клетка нашего тела содержит молекулу под названием ДНК, которая несет необходимую ей генетическую информацию.

ДНК построена всего из четырех гораздо меньших блоков, называемых A, G, C и T, которые повторяются снова и снова в различных комбинациях.

Сейчас смотрят

Удивительно, но она содержит всю генетическую информацию, которая делает нас теми, кем мы являемся.

Новая работа позволит исследователям не просто считывать молекулу ДНК, а создавать ее части с нуля.

По словам профессора Мэтью Херлза, который когда-то расшифровал значительную часть человеческого генома, это настоящий прорыв.

— Синтетическая ДНК дает нам возможность не просто изменять то, что уже существует, а буквально с нуля строить и проверять, как именно работает генетический механизм человека, — отмечает ученый.

Ученые стремятся применить этот подход для восстановления поврежденных органов, например, печени и сердца, или даже иммунной системы.

Это первая легальная попытка работать с полностью искусственными компонентами генома человека. Ранее такие исследования не проводили из-за страха перед последствиями.

И хотя цель инициаторов — ускорить лечение многих неизлечимых болезней, критики предупреждают, что технология может попасть в руки недобросовестных ученых, которые будут пытаться создать генетически улучшенных людей или даже биологическое оружие.

Руководитель генетических исследований в Wellcome Trust Том Коллинз признает, что такое решение далось нелегко. Но лучше, если его будет контролировать научное сообщество.

Параллельно с биологическим проектом будет работать команда социологов и специалистов по этике, чтобы оценить отношение общества.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.