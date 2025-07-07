Звук і світло замість голок: вчені навчилися по-новому вимірювати натрій у крові

Вчені з Тяньцзінського університету (Китай) розробили інноваційну технологію, яка дозволяє точно вимірювати рівень натрію в крові без уколів.

Аналіз крові без жодної краплі

Дослідники створили унікальну систему, яка поєднує терагерцову спектроскопію та оптоакустичне виявлення.

Новий спосіб дозволяє безконтактно, прямо через шкіру, вимірювати рівень натрію в режимі реального часу.

Зараз дивляться

Як це працює? Терагерцове випромінювання збуджує іони натрію, а ті у відповідь створюють ультразвукові хвилі. Спеціальні датчики вловлюють ці сигнали — і все це без голок і лабораторних аналізів.

Завдяки точності та швидкості ця система може стати незамінною в лікарнях, особливо у відділеннях інтенсивної терапії або під час лікування хвороб нирок, зневоднення чи гормональних порушень.

Нова робота є складовою великого проєкту, що має на меті розвиток та впровадження терагерцової технології в біомедицині.

Однією з основних цілей цього проєкту є зменшення перешкод сигналу через рідину, яка поглинає випромінювання.

Вчені вже вдосконалюють технологію до повсякденної практики. Зокрема, тестують нові ділянки тіла, де сигнал найсильніший, і способи зменшити вплив рідини.

Джерело: ScienceDaily

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