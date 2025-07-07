Звук і світло замість голок: вчені навчилися по-новому вимірювати натрій у крові
Вчені з Тяньцзінського університету (Китай) розробили інноваційну технологію, яка дозволяє точно вимірювати рівень натрію в крові без уколів.
Аналіз крові без жодної краплі
Дослідники створили унікальну систему, яка поєднує терагерцову спектроскопію та оптоакустичне виявлення.
Новий спосіб дозволяє безконтактно, прямо через шкіру, вимірювати рівень натрію в режимі реального часу.
Як це працює? Терагерцове випромінювання збуджує іони натрію, а ті у відповідь створюють ультразвукові хвилі. Спеціальні датчики вловлюють ці сигнали — і все це без голок і лабораторних аналізів.
Завдяки точності та швидкості ця система може стати незамінною в лікарнях, особливо у відділеннях інтенсивної терапії або під час лікування хвороб нирок, зневоднення чи гормональних порушень.
Нова робота є складовою великого проєкту, що має на меті розвиток та впровадження терагерцової технології в біомедицині.
Однією з основних цілей цього проєкту є зменшення перешкод сигналу через рідину, яка поглинає випромінювання.
Вчені вже вдосконалюють технологію до повсякденної практики. Зокрема, тестують нові ділянки тіла, де сигнал найсильніший, і способи зменшити вплив рідини.
Джерело: ScienceDaily