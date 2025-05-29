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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
3 хв.

Створено інноваційний аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера

аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера

Американські науковці розробили новий аналіз крові, який суттєво спрощує діагностику хвороби Альцгеймера на ранній стадії.

Інноваційний підхід

Penta-Plex Alzheimer’s Disease Capture Sandwich Immunoassay (5ADCSI), здатен одночасно вимірювати п’ять критичних білків, пов’язаних із захворюванням.

На відміну від багатьох інших тестів, які потребують спеціалізованого обладнання і зазвичай аналізують лише один або два маркери одночасно, 5ADCSI може одночасно вимірювати п’ять біомаркерів: два типи амілоїду (Aβ40 та Aβ42), фосфорильований тау-білок, легкий ланцюг нейрофіламентів (NfL) та гліальний фібрилярний кислий білок (GFAP).

Зараз дивляться

Технологія xMAP®, на якій базується тест, вже широко використовується в багатьох лабораторіях, що робить його впровадження більш доступним.

Нова розробка дає змогу проводити обстеження на хворобу Альцгеймера, подібно до тестів на холестерин та цукор у крові.

— Протягом 10-20 років, необхідних для розвитку хвороби Альцгеймера, такі білки, як амілоїд і тау-білок, повільно накопичуються. Якщо у нас буде доступний аналіз крові, який виявляє ці білки на ранній стадії, ми зможемо розпочати втручання задовго до появи симптомів, — зазначив професор Занді.

Наступні кроки

Дослідники планують вдосконалювати тест для використання у клінічній практиці. Вчені мають намір перевірити точність 5ADCSI на кількох сотнях пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Довгострокова мета команди — створити оцінку ризику для здоров’я мозку, яка поєднує 5ADCSI з біомаркерами APOE4, варіанту гена, пов’язаного з хворобою Альцгеймера.

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Джерело: SciTechDaily

аналіз крові, Наукові дослідження, Хвороба Альцгеймера
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