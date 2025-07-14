Фізичні вправи знижують ризик передчасної смерті на 40% – дослідження

Команда австралійських учених під час метааналізу 85 досліджень, в яких взяли участь близько 7 млн людей по всьому світу, з’ясувала, що регулярне виконання вправ, що підвищують частоту серцевих скорочень і дихання, може знизити ризик передчасної смерті з усіх причин до 40%.

Фізична активність та ризик передчасної смерті: висновки вчених

– Фізична активність може бути навіть більш важливою для довгострокового здоров’я, ніж ми вважали раніше, – зазначив співавтор дослідження, старший викладач Школи громадського здоров’я Університету Квінсленда в Брісбені Грегор Мілке.

Водночас експерти стверджують, що вік, схоже, не мав значення – люди, які почали займатися спортом в літньому віці, також могли збільшити тривалість свого життя.

Ба більше, позитивний вплив збільшення фізичної активності часто був сильніше виражений у літніх людей, забезпечуючи додаткове зниження ризику на 10-15%, оскільки вони частіше стикаються з численними проблемами зі здоров’ям.

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– Це підтверджує, що ніколи не пізно ставати фізично активним, а початок у будь-який момент дорослого життя може сприяти довшому і здоровішому життю, – сказав Мілке.

Справжній еліксир молодості

Директор з профілактики серцево-судинних захворювань та оздоровлення в Національному єврейському центрі охорони здоров’я в Денвері Ендрю Фріман зазначив, що результати метааналізу не є дивними.

– Фізичні вправи дійсно знижують ризик, чого не можна досягти за допомогою ліків. Це приголомшливо. Я кажу своїм пацієнтам, що фізична активність – це справжній еліксир молодості, – сказав Фріман.

За словами Мільке, його команда провела найповніший аналіз досліджень фізичної активності з раннього дорослого віку, які коли-небудь проводилися.

Хоча поради щодо фізичних навантажень можуть відрізнятися залежно від країни, в метааналізі використовувалися рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я: не менше 150-300 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності або 75-150 хвилин аеробної фізичної активності високої інтенсивності (або їх поєднання) протягом тижня.

На жаль, люди, які припинили займатися спортом, мабуть, втратили тенденцію до довголіття: ризик ранньої смерті у них виявився порівнянним з ризиком тих, хто завжди був неактивний, відзначили вчені.

Джерело : CNN

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