Чому люди заїкаються: вчені знайшли відповідь у ДНК

Учені вперше отримали переконливі докази, що заїкання виникає внаслідок генетичної вади.

Міжнародна команда науковців проаналізувала понад 1,1 млн людей та знайшла 57 ділянок ДНК, пов’язаних із заїканням.

Гени заїкання: що відомо

На заїкання страждає приблизно 1% населення світу, тобто близько 70 млн людей.

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Доволі часто воно з’являється у дитинстві, іноді зникає, але для багатьох залишається проблемою на все життя.

До сьогодні позбутися дефектів мовлення допомагали логопеди. Нові дані показують, що заїкання — не результат стресу.

Це неврологічне порушення з чіткою генетичною складовою, що має руйнувати застарілі й шкідливі стереотипи.

— Це не просто велике відкриття — це шанс змінити життя мільйонів людей, — каже професор Грегорі Снайдер.

Дослідники виявили 57 генетичних ділянок, які можуть бути пов’язані із заїканням. Одна з ключових — ген VRK2, відповідальний за розвиток нервової системи, а також здатність мозку обробляти ритмічну інформацію.

Це підтверджує гіпотезу, що порушення ритму мовлення може бути однією з основних причин заїкання.

На думку біолога Шеллі Джо Крафта, це є складним полігенним розладом, подібно до безсоння чи діабету ІІ типу.

Цікаво, що десятки виявлених генів також пов’язані з іншими неврологічними станами — епілепсією, шизофренією, аутизмом, СДУГ — що може свідчити про спільні механізми розвитку.

Фахівці вже назвали результати цього дослідження квантовим стрибком у цій галузі.

Джерело: Science

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