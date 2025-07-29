Почему люди заикаются: ученые нашли ответ в ДНК

Ученые впервые получили убедительные доказательства того, что заикание вызвано генетическим дефектом

Международная команда ученых проанализировала более 1,1 млн человек и нашла 57 участков ДНК, связанных с заиканием.

Гены заикания: что известно

Заиканием страдает примерно 1% населения мира, то есть около 70 млн человек.

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Довольно часто оно появляется в детстве, иногда исчезает, но для многих остается проблемой на всю жизнь.

До сих пор избавиться от дефектов речи помогали логопеды. Новые данные показывают, что заикание — не результат стресса.

Это неврологическое нарушение с четкой генетической составляющей, которое должно разрушать устаревшие и вредные стереотипы.

— Это не просто большое открытие — это шанс изменить жизнь миллионов людей, — говорит профессор Грегори Снайдер.

Исследователи обнаружили 57 генетических участков, которые могут быть связаны с заиканием. Один из ключевых — ген VRK2, ответственный за развитие нервной системы, а также способность мозга обрабатывать ритмическую информацию.

Это подтверждает гипотезу, что нарушение ритма речи может быть одной из основных причин заикания.

По мнению биолога Шелли Джо Крафта, это является сложным полигенным расстройством, подобно бессоннице или диабету II типа.

Интересно, что десятки выявленных генов также связаны с другими неврологическими состояниями — эпилепсией, шизофренией, аутизмом, СДВГ — что может свидетельствовать об общих механизмах развития.

Специалисты уже назвали результаты этого исследования квантовым скачком в этой области.

Источник: Science

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