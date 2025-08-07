Вчені виявили зв’язок між генами і синдромом хронічної втоми
Вчені Единбурзького університету знайшли перші переконливі докази того, що гени людини впливають на ймовірність розвитку міалгічного енцефаломієліту або синдрому хронічної втоми (МЕ/СХВ).
МЕ/СХВ – загадкове і виснажливе захворювання, яке багато представників медичної спільноти десятиліттями ігнорували.
Вплив генів на синдром хронічної втоми: що з’ясувалося
Перші результати найбільшого в світі дослідження генетики синдрому хронічної втоми виявили вісім ділянок геному людини, які суттєво відрізнялися в людей з діагнозом МЕ/СХВ порівняно з тими, у кого цього захворювання немає.
Дослідники назвали результати тривожним дзвінком, який показав, що генетика може відігравати вирішальну роль у питанні про те, чи розвинеться у людини МЕ/СХВ.
– Існує безліч генетичних варіантів, присутніх у геномі, що призводять до виникнення МЕ/СХВ, – йдеться в повідомленні.
Серед безлічі питань, що залишилися, – чому МЕ/СХВ зустрічається набагато частіше у жінок, ніж у чоловіків. Дослідження не знайшло генетичного пояснення.
Необхідні додаткові дослідження для розробки діагностичних тестів або скринінгових програм для виявлення людей з високим ризиком розвитку МЕ/СХВ.
Однак вчені назвали цю роботу важливою віхою, яка поставила це захворювання в один ряд з іншими важкими патологіями і відкрила потенційні можливості для лікування.