Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Вчені виявили зв'язок між генами і синдромом хронічної втоми

синдром хронічної втоми
Фото: Pexels

Вчені Единбурзького університету знайшли перші переконливі докази того, що гени людини впливають на ймовірність розвитку міалгічного енцефаломієліту або синдрому хронічної втоми (МЕ/СХВ).

МЕ/СХВ – загадкове і виснажливе захворювання, яке багато представників медичної спільноти десятиліттями ігнорували.

Вплив генів на синдром хронічної втоми: що з’ясувалося

Перші результати найбільшого в світі дослідження генетики синдрому хронічної втоми виявили вісім ділянок геному людини, які суттєво відрізнялися в людей з діагнозом МЕ/СХВ порівняно з тими, у кого цього захворювання немає.

Дослідники назвали результати тривожним дзвінком, який показав, що генетика може відігравати вирішальну роль у питанні про те, чи розвинеться у людини МЕ/СХВ.

– Існує безліч генетичних варіантів, присутніх у геномі, що призводять до виникнення МЕ/СХВ, – йдеться в повідомленні.

Серед безлічі питань, що залишилися, – чому МЕ/СХВ зустрічається набагато частіше у жінок, ніж у чоловіків. Дослідження не знайшло генетичного пояснення.

Необхідні додаткові дослідження для розробки діагностичних тестів або скринінгових програм для виявлення людей з високим ризиком розвитку МЕ/СХВ.

Однак вчені назвали цю роботу важливою віхою, яка поставила це захворювання в один ряд з іншими важкими патологіями і відкрила потенційні можливості для лікування.

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

генетикаНаукові дослідженняхвороби
