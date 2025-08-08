На Закарпатті відновили зір дитині, яка заклеїла собі очі суперклеєм

Головне На Закарпатті трирічний хлопчик випадково заклеїв очі суперклеєм.

Закарпатські медики врятували зір дитині. Він відновився на 100%.

Фахівці Закарпатської обласної дитячої лікарні врятували зір 3-річному хлопчику, який випадково заклеїв собі очі суперклеєм. Зір дитини відновився на 100%.

Що відомо про стан дитини, яка заклеїла очі суперклеєм

Як розповіли медики, 1 серпня о 21:07 до офтальмологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні швидка доставила трирічного хлопчика в критичному стані. Дитина випадково заклеїла собі очі суперклеєм.

За словами лікарів, в момент госпіталізації повіки були повністю злиплими, дитина не могла відкрити очі. Спостерігався виражений больовий синдром, ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви і рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору.

Медики офтальмологічного відділення, розуміючи загрозу, відразу надали невідкладну медичну допомогу.

Під керівництвом дитячого офтальмолога Марини Ткаченко було розпочато етапне лікування: проведено делікатне очищення повік і слизових оболонок від залишків клею, призначено інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапію.

Протягом кількох днів хлопчик перебував під постійним наглядом медичного персоналу.

Завдяки своєчасному реагуванню та професійним діям лікарів вдалося уникнути ускладнень. Зір дитини відновився на 100%.

У світовій медичній практиці схожих інцидентів зафіксовано тільки 53, з них 30 у дітей, зазначили медики.

Джерело: Закарпатська ОДЛ

Фото: Закарпатська ОДЛ

