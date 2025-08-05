Масове отруєння в дитячому таборі на Львівщині: в лікарнях понад 20 дітей

У Львівській області поліцейські встановлюють обставини масового отруєння дітей. Станом на 8.40 5 серпня госпіталізовано 24 дитини, які перебували на відпочинку в приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, йдеться про дитячий табір Friendly Camp, розташований у селищі Славське Стрийського району.

Масове отруєння в дитячому таборі на Львівщині: що відомо

Як повідомили в поліції, 4 серпня близько 22.20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку.

До медичних закладів доставлено 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років.

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Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

Якими саме продуктами або стравами отруїлися діти, поки що не повідомляється.

За фактом масового отруєння слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Фото: МОЗ

Джерело : Нацполіція

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