В детском приватном лагере Friendly Camp, расположенном в поселке Славско Стрыйского района, отравились 53 человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко.

Отравление в детском лагере на Львовщине: что стало причиной

Как сообщила эпидемиолог, при выборочном обследовании анализов 12 детей и одного работника лагеря обнаружен норовирус.

Также норовирус обнаружен в воде из кулера, которая использовалась для питья.

По словам Тимко, на сегодня часть больных выписана из больниц, остальные продолжают лечение.

В центре напомнили о важности использования воды гарантированного качества. Кипячение водопроводной воды позволяет избежать многих проблем. При этом ни в коем случае нельзя употреблять воду из неизвестных природных источников.

Напомним, что по факту массового отравления следователи Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Источник: Наталия Тимко

