Отруєння у ресторані Китайський привіт у Львові: перевірка виявила низку порушень

Станом на ранок 22 липня у Львові госпіталізовано 76 осіб, зокрема 10 дітей та 2 вагітних, які відвідували ресторан Китайський привіт у Львові.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Результати перевірки ресторану Китайський привіт у Львові: порушення санітарних норм

За результатами лабораторних аналізів, у 25 пацієнтів і 1 працівника ресторану виявлено Salmonella enteriditis — бактерію, яка викликає кишкові інфекції. Щодо ще 4 працівників тривають дослідження.

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У межах епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень:

інвентар мився з порушенням санітарних вимог: інструменти з кондитерського, м’ясного та овочевого цехів оброблялися разом у підвалі;

зберігання інвентарю та продуктів неорганізоване, не дотримано товарного сусідства в холодильниках;

відсутній температурний контроль та відповідна документація;

лише 7 із 23 працівників мали медичні книжки — решту відсторонено від роботи до проходження обстежень.

Результати перевірки сировини:

м’ясо курятини — відповідає нормам (радіація, мікробіологія, хімічний склад);

яйця — безпечні та відповідають стандартам якості;

у пробах води не виявлено вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеро- та аденовірусів.

Держпродспоживслужба продовжує дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь та води. Протиепідемічні заходи тривають.

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