Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Отруєння у ресторані Китайський привіт у Львові: перевірка виявила низку порушень
Станом на ранок 22 липня у Львові госпіталізовано 76 осіб, зокрема 10 дітей та 2 вагітних, які відвідували ресторан Китайський привіт у Львові.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Результати перевірки ресторану Китайський привіт у Львові: порушення санітарних норм
За результатами лабораторних аналізів, у 25 пацієнтів і 1 працівника ресторану виявлено Salmonella enteriditis — бактерію, яка викликає кишкові інфекції. Щодо ще 4 працівників тривають дослідження.
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У межах епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень:
- інвентар мився з порушенням санітарних вимог: інструменти з кондитерського, м’ясного та овочевого цехів оброблялися разом у підвалі;
- зберігання інвентарю та продуктів неорганізоване, не дотримано товарного сусідства в холодильниках;
- відсутній температурний контроль та відповідна документація;
- лише 7 із 23 працівників мали медичні книжки — решту відсторонено від роботи до проходження обстежень.
Результати перевірки сировини:
- м’ясо курятини — відповідає нормам (радіація, мікробіологія, хімічний склад);
- яйця — безпечні та відповідають стандартам якості;
- у пробах води не виявлено вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеро- та аденовірусів.
Держпродспоживслужба продовжує дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь та води. Протиепідемічні заходи тривають.
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