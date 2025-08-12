Марина Мелехова, редактор стрічки
В Україні досі повноцінно не запрацював паралельний імпорт ліків: у чому причина
В Україні досі немає компаній, які отримали дозвіл на паралельний імпорт лікарських засобів.
Попри те, що на рівні законодавства створено відповідний механизм, у повному обсязі він досі не працює.
Про це повідомляють представники держпідприємтва Медичні закупівлі України.
Паралельний імпорт ліків: що відомо
Паралельний імпорт дає змогу закуповувати оригінальні ліки іноземного виробництва, вже зареєстровані у країнах ЄС та Європейської економічної зони, безпосередньо від інших постачальників, а не лише офіційних дистриб’юторів.
Це створює конкуренцію на ринку, що потенційно може знижувати ціни на ліки, а також забезпечує більш гнучкі поставки — особливо це важливо під час війни в умовах обмеженої логістики.
Джерело: Інтерфакс-Україна
