Марина Мелехова, редактор стрічки
В Україні досі повноцінно не запрацював паралельний імпорт ліків: у чому причина

Ціни на ліки в Україні та Європі
Фото: Pixabay

В Україні досі немає компаній, які отримали дозвіл на паралельний імпорт лікарських засобів.

Попри те, що на рівні законодавства створено відповідний механизм, у повному обсязі він досі не працює.

Про це повідомляють представники держпідприємтва Медичні закупівлі України.

Паралельний імпорт ліків: що відомо

Паралельний імпорт дає змогу закуповувати оригінальні ліки іноземного виробництва, вже зареєстровані у країнах ЄС та Європейської економічної зони, безпосередньо від інших постачальників, а не лише офіційних дистриб’юторів.

Це створює конкуренцію на ринку, що потенційно може знижувати ціни на ліки, а також забезпечує більш гнучкі поставки — особливо це важливо під час війни в умовах обмеженої логістики.

В Україні такий механізм було закріплено законом Про лікарські засоби у 2022 році, який планували запровадити у 2027.

Однак у 2024 році ухвалили зміни, які перенесли старт на 1 січня 2025 року. Необхідні підзаконні акти, зокрема порядок надання дозволів на паралельний імпорт, уряд затвердив лише нещодавно.

При цьому такі препарати не продаватимуться в аптеках, але зможуть централізовано закуповуватися МЗУ чи лікарнями для медичних програм.

Це важливо, оскільки конкуренція між постачальниками змушує зменшувати вартість препаратів.

У разі перебоїв паралельний імпорт є швидкою альтернативою, тож пацієнти можуть отримати якісні медикаменти, які вже використовують у провідних медичних системах світу.

– Ми сподіваємося, що з повноцінним запуском механізму паралельного імпорту в Україні МЗУ зможуть в майбутньому використовувати цей інструмент для забезпечення пацієнтів необхідними ліками ще ефективніше, – зазначили представники держкомпанії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

