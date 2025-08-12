В Україні досі повноцінно не запрацював паралельний імпорт ліків: у чому причина

В Україні такий механізм було закріплено законом Про лікарські засоби у 2022 році, який планували запровадити у 2027.

Однак у 2024 році ухвалили зміни, які перенесли старт на 1 січня 2025 року. Необхідні підзаконні акти, зокрема порядок надання дозволів на паралельний імпорт, уряд затвердив лише нещодавно.

При цьому такі препарати не продаватимуться в аптеках, але зможуть централізовано закуповуватися МЗУ чи лікарнями для медичних програм.

Це важливо, оскільки конкуренція між постачальниками змушує зменшувати вартість препаратів.

У разі перебоїв паралельний імпорт є швидкою альтернативою, тож пацієнти можуть отримати якісні медикаменти, які вже використовують у провідних медичних системах світу.