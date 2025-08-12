Вчені показали, як ШІ може допомогти запобігти 600 млн випадків харчових отруєнь

Головне За даними ВООЗ, забруднення харчових продуктів щорічно призводить до 4,2 млн смертей.

Мікотоксини заражають продукти під час вирощування, збору врожаю та зберігання.

Нова технологія на основі ШІ може виявляти забруднення в режимі реального часу.

Міжнародна група дослідників під керівництвом вчених з Університету Південної Австралії продемонструвала, як штучний інтелект (ШІ) виявляє заражені продукти харчування на полях і фабриках до того, як вони потраплять до споживачів.

Потенційно це допоможе щорічно запобігати 4 млн смертей.

Як ШІ виявляє забруднення харчових продуктів

Йдеться про вдосконалену технологію гіперспектральної візуалізації (HSI), інтегровану з машинним навчанням (MН), яка може виявляти мікотоксини – небезпечні сполуки, що виробляються грибками, які можуть забруднювати харчові продукти під час вирощування, збору врожаю та зберігання.

Мікотоксини викликають ряд серйозних проблем зі здоров’ям, таких як рак, зниження імунітету і гормональні порушення.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднення харчових продуктів, зокрема мікотоксинами, щорічно призводить до 600 млн захворювань і 4,2 млн смертей.

За оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, близько 25% світових сільськогосподарських культур заражені грибками, що продукують мікотоксини.

Провідний автор дослідження Ахасан Кабір стверджує, що традиційні методи виявлення мікотоксинів потребують багато часу, є дорогими і руйнівними, що робить їх непридатними для великомасштабної переробки харчових продуктів у режимі реального часу.

Натомість гіперспектральна візуалізація, за словами вченого, дає змогу отримувати зображення з детальною спектральною інформацією для швидкого виявлення забруднення зразків харчових продуктів, не руйнуючи їх.

Вчені проаналізували понад 80 недавніх досліджень пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, мигдалю, арахісу і фісташок. Результати показали, що системи HSI, інтегровані з МО, стабільно перевершують традиційні методи виявлення ключових мікотоксинів.

Однією з головних переваг такого підходу є можливість роботи в режимі реального часу.

