Вчені виявили приховані ознаки розсіяного склерозу: які з них небезпечні

Тривожність, депресія, втома та головний біль можуть бути одними з перших ознак розсіяного склерозу, причому задовго до появи характерних симптомів.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA.

Розсіяний склероз: що відомо про ранні симптоми

Дослідники університету Британської Колумбії (Канада) під керівництвом епідеміолога Марти Руїс-Альгеро проаналізували дані 12 тис. людей, понад 2 тис. з яких були пацієнттами з розсіяним склерозом.

Виявилося, що за 15 років до встановлення діагнозу вони скаржились на втому, головний біль, запаморочення, тривожність та депресію.

Приблизно за 8-9 років зростали звернення до неврологів та офтальмологів, оскільки кількість симптомів збільшувалася.

— Ми лише зараз починаємо розуміти, що саме є ранніми попереджувальними ознаками розсіяного склерозу. Проблеми з психічним здоров’ям, імовірно, є одними з перших індикаторів, — пояснює керівник дослідження.

Науковці зауважують, що наразі хворобу доволі важко розпізнати, оскільки початкові прояви (як-от головний біль чи емоційні розлади) зазвичай не є специфічними, тож їх легко сплутати з іншими станами.

Нагадаємо, що розсіяний склероз — це хронічне аутоімунне захворювання, під час якого імунна система помилково атакує мієлінову оболонку нервових волокон.

Це порушує нейронні зв’язки, спричиняє біль, втрату чутливості та координації, проблеми із зором.

Хоча точної причини хвороби досі не встановлено, вчені сподіваються, що це дослідження сприятиме розробці нових методів діагностики та лікування, які можуть запобігти розвитку розсіяного склерозу.

Джерело : ScienceAlert

