У МОЗ розповіли, який полуденок найкраще давати дитині в школу

Які продукти не можна давати дитині в школу.

Експерти також розповіли про корисні солодощі та кращі напої.

Напередодні нового навчального року експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як батькам правильно підготувати здоровий перекус для дитини в школу.

Що покласти в ланчбокс: варіанти здорового меню

За словами фахівців ЦОЗ, вміст ланчбокса слід формувати за принципами тарілки здорового харчування:

½ ланчбокса мають займати овочі та фрукти (яблука, морква, перець, огірки, помідори тощо);

білкові продукти (м’ясо птиці, несолоний сир, йогурт без цукру тощо);

складні вуглеводи, особливо цільнозернові продукти, такі як хлібці та хліб.

Також можна додавати корисні рослинні жири – жменю горіхів, насіння (наприклад, очищене гарбузове або соняшникове) чи шматочок авокадо.

Вдалі приклади перекусів

1. Яблуко + цільнозерновий сендвіч з несолоним сиром, огірком і помідором.

2. Морква і перець соломкою + шматочок нежирного запеченого м’яса + цільнозерновий хлібець + невелика жменя волоських горіхів + банан.

3. Грецький йогурт без цукру + полуниця + домашнє вівсяне печиво + морква.

Для пакування продуктів найкраще використовувати герметичний контейнер (судок) із пластику для харчових продуктів з декількома відділеннями – так їжа не буде змішуватися, деформуватися і матиме апетитний вигляд.

Чого не можна класти в ланчбокс:

продукти, що швидко псуються без зберігання в холодильнику – наприклад, риба, яйця, готові соуси, тістечка;

ковбасні вироби та сосиски – крім того, що ці продукти швидко псуються, вони містять багато солі та шкідливих жирів, тому їх взагалі не слід додавати до раціону;

продукти, які важко перетравлюються, наприклад їжа з великою кількістю жиру, гостра їжа;

продукти з високим вмістом солі – плавлені сири, паштети, консерви тощо.

Стосовно солодкого, то в здоровому форматі доречні: шматочок чорного шоколаду, домашнє печиво з мінімумом цукру або невелика порція сухофруктів.

Найкращий варіант напою – звичайна вода (0,5-0,7 л). Можна іноді додавати несолодкий трав’яний чай або компот без цукру. Уникайте соків у пакетах з доданим цукром.

Щоб зробити здорову їжу привабливою для дитини, готуйте перекуси разом: нарізайте фрукти та овочі в цікаві фігурки, а також використовуйте яскраві контейнери та серветки.

