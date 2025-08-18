Від аналізів до обстежень: що відомо про безкоштовну діагностику після 40

З 2026 року в Україні стартує нова програма, яка дасть змогу чоловікам і жінкам після 40 років безкоштовно пройти комплексну перевірку стану здоров’я.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації програми дій уряду.

Діагностика здоров’я після 40: що відомо

За словами урядовців, головна мета програми — запобігти розвитку важких хвороб, знизити рівень смертності та зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

Регулярна діагностика також дасть змогу виявляти ризики на ранньому етапі, коли лікування є найбільш ефективним.

– Ми запланували плановий чекап з 2026 року. Він передбачатиме, що кожна людина зможе безоплатно пройти обстеження раз на рік. Нам важливо, щоб ми цей проєкт запустили, – наголосила прем’єр-міністр.

Діагностика здоров’я для жінок після 40 включатиме перевірку ризиків серцево-судинних захворювань, онкологічних патологій, діабету та стану репродуктивного здоров’я.

Окрім зазначених вище проблем, діагностика здоров’я для чоловіків після 40 допоможе виявляти поширені захворювання цієї вікової групи.

Безкоштовні чекапи будуть доступні всім громадянам незалежно від місця проживання.

Програма охоплюватиме базові аналізи, інструментальні дослідження та консультації вузьких спеціалістів.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що змінилося від початку 2025 року:

Прибрали ЛКК з процесу встановлення інвалідності, що значно спрощує шлях для пацієнта . Для певних обʼєктивних станів до оцінювання не треба буде чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами.

. Для певних обʼєктивних станів до оцінювання не треба буде чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами. Встановили обʼєктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій.

Забезпечили доступність та фаховість оцінювання завдяки складу команд з лікарів-практиків, які будуть рівномірно розподілені по території України.

Також було впроваджено електронну систему для всього процесу з цифровізації документів та дій.

