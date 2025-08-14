Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Медикам прифронтових і віддалених громад платитимуть більше – МОЗ

ВЛК для заброньованих
Фото: Pexels

Уряд збільшує фінансування медиків, які працюють у віддалених та прифронтових громадах – медзакладам підвищено розмір виплат за Програмою медичних гарантій.

Медикам прифронтових і віддалених громад платитимуть більше: що відомо

Кабінет Міністрів України вніс зміни до реалізації Програми державних гарантій для підтримки медичних працівників, які надають первинну та екстрену допомогу в малозаселених і важкодоступних громадах, зокрема на прифронтових територіях.

— Наша стратегічна ціль — щоб якісна, доступна та безоплатна медична допомога була у кожному куточку України: від великих міст до найвіддаленіших сіл і прифронтових громад, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, відтепер підвищено коригувальні коефіцієнти до капітаційної ставки — розміру фінансування, яке НСЗУ перераховує медзакладам за кожного пацієнта, що уклав декларацію з лікарем.

Заклади первинної допомоги у громадах з низькою щільністю населення отримуватимуть на 20% більше коштів (коефіцієнт 1,2).

Також зросли коефіцієнти для екстреної допомоги в зонах бойових дій: з 1,1 до 1,48 — для територій можливих бойових дій, та з 1,26 до 6,01 — для активних бойових дій.

Зміни передбачають збереження або навіть підвищення ставок при перевищенні ліміту декларацій за умови залучення фельдшерів, лікарів-інтернів та медичних сестер з вищою освітою.

Місцеві органи влади та військові адміністрації щомісяця складатимуть та виконуватимуть графіки виїздів медиків до віддалених населених пунктів, звітуючи про це НСЗУ.

Крім того, держава продовжує надавати медикам житло та одноразові виплати, зокрема молоді лікарі, які працюватимуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, можуть отримати 200 тис. грн.

— Це частина системної політики розвитку мережі медичної допомоги та кадрового потенціалу, — наголосив Ляшко.

Джерело: МОЗ

Пов'язані теми:

КабмінМедикиМедицина в УкраїніМОЗ УкраїниСоціальні виплатисоціальне житло
