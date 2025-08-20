Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Унікальна операція: у Китаї врятували чоловіка, якому майже відірвало голову

операція без наркозу в Чехії
Фото: Pixabay

У Китаї врятували чоловіка, який отримав важку травму внаслідок нещасного випадку на виробництві — йому майже відірвало голову, пошкодило хребці шиї, одну з артерій заблокувало уламками кісток та тромбом, інша ледве пропускала кров.

Унікальна операція в Китаї: що відомо

За даними китайських лікарів, чоловік отримав травму, яка спричинила параліч і  зупинку серця.

Та попри серйозні пошкодження шийних хребців та критично важливих артерій, спинний мозок не постраждав.

Травми були надто важкими, навіть звичайний огляд та найменший рух загрожували його життю, – пояснив один з лікарів.

Щоб провести обстеження,  медики розробили детальний план, врахувавши усі можливі ризики — від смертельної кровотечі до інфекції мозку через розрив шкіри.

 – Ми переглянули багато літератури в країні та за кордоном, але ніколи не натрапляли на такі складні випадки, не кажучи вже про те, щоб пацієнт вижив після лікування. Однак ми вирішили його врятувати, – каже директор відділення хірургії шийного відділу хребта.

Перше у світі подібне втручання, після якого людина вижила, тривало понад три години. Хірургічна команда, до якої увійшли ортопеди, анестезіологи та реаніматологи, видалила тромб, реконструювала шийні хребці та закріпила їх за допомогою металевих пластин, додавши допоміжні пластини.

Після операції чоловік швидко прийшов до тями та почав поступово відновлюватися. Попереду — складна реабілітація, але наразі він вже може самостійно сидіти та рухати руками і плечима.

Джерело: South China Morning Posts

Пов'язані теми:

КитайМедицинаОперація
