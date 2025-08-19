У Китаї створюють робота, здатного виношувати дитину

Головне Kaiwa Technology з Гуанчжоу розробляє гуманоїдного робота зі штучною "маткою".

Прототип очікують протягом року, у продаж робот може надійти у 2026-му.

Проєкт вже спричинив дискусії у суспільстві.

Китайська компанія Kaiwa Technology з Гуанчжоу оголосила про розробку першого у світі робота, здатного виношувати дитину.

Усередині гуманоїда планують розмістити штучну “матку” – систему, яка відтворює природні умови вагітності.

Як робот зможе виносити дитину

За задумом розробників, плід розвиватиметься у спеціальній рідині, схожій на навколоплідні води. Живлення і кисень надходитимуть через трубку, яка виконує роль пуповини. Тобто машина імітуватиме функції жіночого організму під час вагітності.

Перший прототип планують показати вже за рік, а до продажу робот може надійти у 2026 році. Вартість такого пристрою, за попередніми даними, буде менш ніж 100 тис. юанів (приблизно $13,9 тис.), пише ресурс Interesting Engineering.

Реакція суспільства та етичне питання

Ідея вже викликала хвилю дискусій. Частина суспільства бачить у цьому шанс для людей, які не можуть мати дітей. Інші ж ставлять під сумнів етичність та безпеку такого “штучного материнства”.

Засновник компанії Чжан Ціфен стверджує, що технологія вже відпрацьована у лабораторіях, а законодавчі питання обговорюють з владою провінції Ґуандун.

До речі, цю технологію вже випробовували на тваринах. У 2017 році американські науковці успішно виростили недоношене ягня у прозорому “біомішку” зі спеціальною рідиною. Однак про повний цикл розвитку від запліднення до народження йдеться уперше.

Раніше дослідження канадських вчених довело, що практика сурогатного материнства може обернутися негативними наслідками для здоровʼя жінок. Зокрема, йдеться про ризик отримати психічне захворювання під час і після вагітності.

