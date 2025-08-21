Закупівля ліків та наркополітика: Кабмін схвалив низку змін

Головне Уряд схвалив законопроєкт про врегулювання допоміжних репродуктивних технологій.

Розширено перелік ліків і медвиробів для централізованих закупівель.

Затверджено стратегію наркополітики до 2030 року та план її реалізації до 2027 року.

Уряд ухвалив низку важливих рішень у галузі охорони здоров’я, що стосуються репродуктивних технологій, закупівлі ліків, санітарних заходів у пунктах пропуску та наркоконтролю.

Рішення уряду щодо охорони здоров’я: що відомо

Як повідомили в МОЗ, серед іншого, йдеться про врегулювання питань застосування допоміжних репродуктивних технологій, централізованих закупівель ліків і медичних виробів, впровадження міжнародних медико-санітарних правил, затвердження стратегії наркополітики тощо.

Також схвалено урядовий законопроєкт, який дозволить комплексно врегулювати ключові питання застосування в Україні сучасних допоміжних репродуктивних технологій:

використання замороженого репродуктивного матеріалу;

донації репродуктивних клітин;

замісного материнства;

інших актуальних питань лікування безпліддя.

Рішення уряду також розширюють перелік ліків і медичних виробів, які будуть закуповуватися централізовано за державні кошти і надаватимуться пацієнтам безкоштовно.

До нього, зокрема, внесені ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи і нейром’язових захворювань, а також медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Затверджено важливі зміни щодо впровадження міжнародних медико-санітарних правил. Україна оновлює систему санітарних заходів у пунктах пропуску.

Тепер медики та профільні служби зможуть швидше реагувати на інфекційні спалахи та інші небезпеки. Це не тільки підвищує безпеку на кордонах, але й наближає законодавство до стандартів ЄС.

І, нарешті, схвалено стратегію наркополітики до 2030 року та затверджено операційний план її реалізації до 2027 року.

Документом передбачається:

продовження державної політики щодо наркотиків, що діяла до 2020 року;

системний підхід до лікування залежностей;

трансформація ставлення суспільства до людей із залежностями;

впровадження якісних, доказових і пацієнтоорієнтованих моделей лікування, що відповідають сучасним міжнародним практикам.

Джерело : МОЗ

