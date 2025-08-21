Закупівля ліків та наркополітика: Кабмін схвалив низку змін
- Уряд схвалив законопроєкт про врегулювання допоміжних репродуктивних технологій.
- Розширено перелік ліків і медвиробів для централізованих закупівель.
- Затверджено стратегію наркополітики до 2030 року та план її реалізації до 2027 року.
Уряд ухвалив низку важливих рішень у галузі охорони здоров’я, що стосуються репродуктивних технологій, закупівлі ліків, санітарних заходів у пунктах пропуску та наркоконтролю.
Рішення уряду щодо охорони здоров’я: що відомо
Як повідомили в МОЗ, серед іншого, йдеться про врегулювання питань застосування допоміжних репродуктивних технологій, централізованих закупівель ліків і медичних виробів, впровадження міжнародних медико-санітарних правил, затвердження стратегії наркополітики тощо.
Також схвалено урядовий законопроєкт, який дозволить комплексно врегулювати ключові питання застосування в Україні сучасних допоміжних репродуктивних технологій:
- використання замороженого репродуктивного матеріалу;
- донації репродуктивних клітин;
- замісного материнства;
- інших актуальних питань лікування безпліддя.
Рішення уряду також розширюють перелік ліків і медичних виробів, які будуть закуповуватися централізовано за державні кошти і надаватимуться пацієнтам безкоштовно.
До нього, зокрема, внесені ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи і нейром’язових захворювань, а також медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
Затверджено важливі зміни щодо впровадження міжнародних медико-санітарних правил. Україна оновлює систему санітарних заходів у пунктах пропуску.
Тепер медики та профільні служби зможуть швидше реагувати на інфекційні спалахи та інші небезпеки. Це не тільки підвищує безпеку на кордонах, але й наближає законодавство до стандартів ЄС.
І, нарешті, схвалено стратегію наркополітики до 2030 року та затверджено операційний план її реалізації до 2027 року.
Документом передбачається:
- продовження державної політики щодо наркотиків, що діяла до 2020 року;
- системний підхід до лікування залежностей;
- трансформація ставлення суспільства до людей із залежностями;
- впровадження якісних, доказових і пацієнтоорієнтованих моделей лікування, що відповідають сучасним міжнародним практикам.