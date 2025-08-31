Чому лікарям-косметологам і пластичним хірургам важливо не конкурувати, а працювати в тандемі, у коментарі Фактам ICTV пояснила лікар-косметолог Олександра Яворщук.

Тандем косметолога і хірурга: чому це важливо

Часто пацієнти помилково вважають, що потрібно працювати тільки з косметологом або взагалі нічого не робити, а потім звертатися до пластичного хірурга.

– Насправді, це велика помилка. Комплексний підхід працює значно ефективніше і допомагає досягти природної краси з максимальним результатом, – зазначає Олександра.

За словами фахівця, по-перше, правильний і комплексний підхід в косметології допомагає максимально відстрочити необхідність пластичної операції.

Зараз дивляться

По-друге, підготовка шкіри і тканин до втручання та після операції забезпечує кращі результати і легшу реабілітацію – як після антивікових підтяжок, так і після операцій, якщо вони необхідні або бажані пацієнтом.

По-третє, старіння відбувається на всіх рівнях. Між кісткою і шкірою є ще багато інших структур – м’язи, зв’язки, глибокий і поверхневий жир. І всі ці структури схильні до вікових процесів.

Олександра Яворщук наголосила, що косметологія допомагає там, де потрібно додати об’єм, поліпшити тонус, пружність і сяйво шкіри, зробити її зволоженою та рівномірною за кольором.

Тому тандем косметолога і пластичного хірурга – це комплексний підхід, природна краса і тривалий ефект, резюмувала експертка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.