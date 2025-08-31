Почему врачам-косметологам и пластическим хирургам важно не конкурировать, а работать в тандеме, в комментарии Фактам ICTV объяснила врач-косметолог Александра Яворщук.

Тандем косметолога и хирурга: почему это важно

Часто пациенты ошибочно считают, что нужно работать только с косметологом или вообще ничего не делать, а затем обращаться к пластическому хирургу.

— На самом деле это большая ошибка. Комплексный подход работает значительно эффективнее и позволяет достичь естественной красоты с максимальным результатом, — отмечает Александра.

По словам специалиста, во-первых, правильный и комплексный подход в косметологии помогает максимально отсрочить необходимость пластической операции.

Во-вторых, подготовка кожи и тканей к вмешательству и после операции обеспечивает лучшие результаты и более легкую реабилитацию — как после антивозрастных подтяжек, так и после операций, если они необходимы или желательны пациентом.

В-третьих, старение происходит на всех уровнях. Между костью и кожей есть еще много других структур — мышцы, связки, глубокий и поверхностный жир. И все эти структуры подвержены возрастным процессам.

Александра Яворщук подчеркнула, что косметология помогает там, где нужно добавить объем, улучшить тонус, упругость и сияние кожи, сделать ее увлажненной и равномерной по цвету.

В результате вы выглядите моложе и свежее. Это замечают окружающие и это выглядит более естественно.

Поэтому тандем косметолога и пластического хирурга — это комплексный подход, естественная красота и длительный эффект, резюмировала эксперт.

