Президент РФ Володимир Путін і його китайський колега Сі Цзіньпін були захоплені зненацька на військовому параді в Пекіні, коли обговорювали можливість використання біотехнологій для досягнення безсмертя.

Зокрема, Путін припустив, що багаторазова пересадка органів може зберегти молодість людини назавжди.

Викладач біоетики в Університеті Монаша і почесний науковий співробітник Мельбурнської школи права Університету Монаша Джуліан Коплін висловив побоювання з приводу міркувань політиків про вічне життя.

– Ідея продовження життя не така вже й безглузда і не викликає заперечень, як може здатися. Але як біоетик я відчуваю деякі побоювання, – зізнався вчений.

Чи дозволить трансплантація органів жити вічно: що відомо

За словами експерта, припущення Путіна про те, що ми можемо досягти безсмертя за допомогою повторних пересадок органів, майже напевно є помилковим.

Очевидне питання: звідки візьмуться ці органи?

Трансплантовані органи – дефіцитний медичний ресурс. Використання їх для підтримки життя старілого автократа позбавило б інших можливості пересадки органів для порятунку життя.

Однак Путін, можливо, мав на увазі вирощені в лабораторних умовах органи з використанням стовбурових клітин. Такий підхід не позбавив би інших можливості трансплантації.

На жаль для Путіна, хоча вчені і можуть вирощувати мініатюрні “органоїди”, що моделюють деякі аспекти людських тканин, створення повнорозмірних органів для трансплантації поки що залишається далеко за межами нинішніх можливостей.

Навіть якби гіпотетично ми мали доступ до необмеженої кількості органів для заміни, старіння підриває загальну стійкість нашого організму.

Наш старілий мозок є ще більш серйозною перешкодою. Ми можемо замінити нирку або печінку без будь-якої шкоди для нашої ідентичності. Але ми не можемо замінити свій мозок: той, хто оселиться в нашому тілі після пересадки мозку, буде вже не нами.

Можливо, є більш ефективні шляхи збільшення тривалості життя.

Вчені продовжили життя лабораторних тварин, таких як мавпи, миші і плодові мушки, за допомогою ліків, генетичних змін, змін в харчуванні і клітинного перепрограмування.

– Завжди складно переносити результати досліджень стосовно тварин на людей. Але ніщо не заперечує того, що старіння людини не піддається корекції, – каже вчений.

У 2024 році Путін запустив національний проєкт по боротьбі зі старінням. Чи зможе Росія забезпечити необхідний науковий прорив? Можливо, хоча багато експертів в цьому сумніваються, враховуючи крихку дослідницьку інфраструктуру Росії.

Але Путін не самотній у фінансуванні досліджень довголіття. Прориви можуть прийти і з інших джерел, зокрема, можливо, завдяки великим інвестиціям у біотехнології боротьби зі старінням від західних мільярдерів.

Дослідження в області боротьби зі старінням можуть принести безліч переваг. Оскільки старіння підвищує ризик практично всіх серйозних захворювань, його уповільнення може зробити людей більш здоровими в будь-якому віці.

– Якщо ми цінуємо профілактику таких захворювань, як хвороби серця, рак і недоумство, ми повинні схвально ставитися до досліджень із уповільнення старіння, – зазначає Джуліан Коплін.

Однак, за його словами, на щастя, нам не варто надто турбуватися про 200-річного Путіна. Він уже немолодий, і значне продовження життя, ймовірно, відбудеться лише через десятиліття.

Джерело : MedicalXpress

