Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

На Рівненщині зафіксували ще один випадок ботулізму: 9-річна дитина з’їла консерви

консерви і отруєння
Фото: Pixabay

На Рівненщині втретє за рік зафіксовано випадок ботулізму, цього разу захворіла  дитина 2016 року народження, яка вживала консервовану продукцію.

Випадок у Сарнах

Попри постійні застереження медиків, випадки ботулізму продовжують реєструватися в Україні.

9-річна дитина звернулася по медичну допомогу в п’ятницю, а вже наступного дня діагноз було підтверджено.

Зараз дивляться

Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків і отримує необхідне лікування, включно з протиботулінічною сироваткою.

Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідеміологічне розслідування щодо встановлення джерела інфекції, перевірки умов зберігання та приготування харчових продуктів.

Що таке ботулізм: причини, симптоми та методи профілактики

Ботулізм — це серйозне харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків.

Основною причиною ботулізму є вживання зіпсованих продуктів, зокрема в’яленої або копченої риби і виробів з м’яса.

Потенційно небезпечними є усі консерви, які були недостатньо термічно оброблені або зберігалися неналежним чином.

Симптоми часто з’являються поступово. Порушення зору є одною із перших ознак, що супроводжуються спрагою, сухістю слизових оболонок. Хворі також можуть відчувати “грудку” в горлі, біль під час ковтання.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом — хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла.

У важких випадках  пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті.

Медики рекомендують за найменшої підозри на ботулізм терміново звернутися до лікаря.

Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, своєчасної госпіталізації та введення ботулінічного та антитоксину.

Читайте також
Випадок ботулізму після ботоксу в Запоріжжі: лікар розповіла про симптоми та ускладнення
ботокс і ботулізм

Джерело: Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Пов'язані теми:

БотулізмОтруєнняРівненська областьхвороба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь