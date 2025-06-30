На Рівненщині зафіксували ще один випадок ботулізму: 9-річна дитина з’їла консерви

На Рівненщині втретє за рік зафіксовано випадок ботулізму, цього разу захворіла дитина 2016 року народження, яка вживала консервовану продукцію.

Випадок у Сарнах

Попри постійні застереження медиків, випадки ботулізму продовжують реєструватися в Україні.

9-річна дитина звернулася по медичну допомогу в п’ятницю, а вже наступного дня діагноз було підтверджено.

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Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків і отримує необхідне лікування, включно з протиботулінічною сироваткою.

Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідеміологічне розслідування щодо встановлення джерела інфекції, перевірки умов зберігання та приготування харчових продуктів.

Що таке ботулізм: причини, симптоми та методи профілактики

Ботулізм — це серйозне харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків.

Основною причиною ботулізму є вживання зіпсованих продуктів, зокрема в’яленої або копченої риби і виробів з м’яса.

Потенційно небезпечними є усі консерви, які були недостатньо термічно оброблені або зберігалися неналежним чином.

Симптоми часто з’являються поступово. Порушення зору є одною із перших ознак, що супроводжуються спрагою, сухістю слизових оболонок. Хворі також можуть відчувати “грудку” в горлі, біль під час ковтання.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом — хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла.

У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті.

Медики рекомендують за найменшої підозри на ботулізм терміново звернутися до лікаря.

Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, своєчасної госпіталізації та введення ботулінічного та антитоксину.

Джерело: Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб

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