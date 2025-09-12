Представники департаменту охорони здоров’я округу Лос-Анджелес у США повідомили про смерть дитини шкільного віку від рідкісного ускладнення кору, яким вона перехворіла в дитинстві.

Смерть дитини від ускладнення кору: що відомо

Як пояснили в департаменті, дитина, яка була занадто мала для вакцинації на момент зараження вірусом, померла від підгострого склерозуючого панэнцефаліту.

Склерозуючий паненцефаліт – це невиліковне захворювання, яке викликає прогресуюче ураження головного мозку і практично завжди призводить до летального результату.

Зараз дивляться

Приблизно у 1 з 10 тис. осіб, які захворіли на кір, розвивається ця патологія. Однак для немовлят ризик становить 1 з 600.

– Цей випадок – болюче нагадування про те, наскільки небезпечний кір. Немовлята, яким ще занадто рано робити щеплення, розраховують на наш загальний захист завдяки колективному імунітету, – зазначила санітарний лікар округу Лос-Анджелес Мунту Девіс.

Як пише видання, цей рік став найгіршим за захворюваністю на кір у США за більш ніж три десятиліття, оскільки рівень вакцинації дітей знизився, а спалахи захворювання поширилися як всередині країни, так і за кордоном.

Центри з контролю та профілактики захворювань підтвердили 1 454 випадки станом на 9 вересня. Три людини померли.

Експерти нагадали, що вакцина проти кору, паротиту та краснухи є безпечною і забезпечує 97% захисту від кору після двох доз. Лікарі рекомендують дітям робити перше щеплення у віці 12-15 місяців, а друге – у віці 4-6 років.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.