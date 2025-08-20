У 10 разів більше ніж торік: в Україні зріс рівень захворюваності на кір – Кузін

В Україні стрімко зростає захворюваність на кір: від початку 2025 року зареєстровано понад 1 тис. випадків. Порівняно з минулим роком показники збільшилися більш ніж у десять разів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Загроза №1: статистика захворюваності на кір

Ситуація в Україні, як і в більшості країн ЄС та світу, вже другий рік поспіль залишається нестабільною.

Зараз дивляться

За словами Кузіна, від початку року в країні зареєстровано майже 1,2 тис. випадків кору, з яких близько 900 припадають на дітей до 17 років. Тоді як торік було зафіксовано лише 70 хворих.

Щоби запобігти поширенню небезпечної хвороби, медики закликають батьків вчасно вакцинувати дітей, адже кір стрімко поширюється у школах, класах та гуртках, де вони перебувають у тісному контакті.

Утім, рівень вакцинації в Україні не відповідає рекомендаціям Всесвітньої організацією охорони здоров’я.

– Ми маємо зараз охоплення вакцинацією на рівні 44%. Це від кору-паротиту та краснухи. І ми дійсно бачимо, що по Київській області, Одеській, Івано-Франківській показники є найнижчими порівняно з іншими областями країни, – сказав санітарний лікар.

В умовах війни кір становить найбільшу небезпеку, і саме тому важливо надолужити пропущені щеплення за першої нагоди.

Оптимальний рівень охоплення має становити не менше 95%, проте в Україні впродовж останніх років показники тримаються лише на рівні 85–88%.

Він також додав, що з 2026 року Україна переходить на новий календар профілактичних щеплень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.