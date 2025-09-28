Держпідприємство Медичні закупівлі України (МЗУ) на замовлення МОЗ уклало договір на закупівлю трьох інноваційних онкопрепаратів проти важких форм раку крові та молочної залози.

Йдеться про такі ліки, як палбоцикліб, інотузумаб озогаміцин і гемтузумаб озогаміцин.

Закупівля нових препаратів для лікування раку: що відомо

У МЗУ зазначили, що укладення договору означає, що українські пацієнти незабаром отримають доступ до міжнародних стандартів терапії, які раніше були малодоступні через їх високу вартість.

Зараз дивляться

Палбоцикліб – сучасний препарат для лікування поширеного раку молочної залози IV стадії у жінок у фазі постменопаузи. Це найпоширеніший вид онкології серед українок.

Інотузумаб озогаміцин – таргетний препарат проти агресивного раку крові (гострого лімфобластного лейкозу) у дорослих, який часто повертається навіть після лікування. Він дає пацієнтам шанс на ремісію і підготовку до трансплантації кісткового мозку.

Гемтузумаб озогаміцин – інноваційний засіб для боротьби з гострим мієлоїдним лейкозом у дорослих. У поєднанні з хіміотерапією він значно підвищує ефективність лікування.

У МОЗ пояснили, що закупівля цих інноваційних препаратів стала можливою завдяки використанню механізму договорів керованого доступу (ДКД).

ДКД – це сучасний інструмент, що дозволяє державі через прямі переговори з виробниками отримувати дорогі та інноваційні ліки за значно зниженими цінами в порівнянні з ринковими.

Механізм заснований на конфіденційності – виробник поставляє ліки за ексклюзивною договірною вартістю і в певних обсягах без відкриття публічної ціни.

Впровадження керованих закупівель відкриває доступ до сучасних схем терапії для тих, хто бореться з найбільш небезпечними формами онкології.

Раніше подібні ліки були або взагалі недосяжними, або потребували величезних фінансових витрат, тепер же вони стануть безкоштовними.

Також нагадаємо, що пацієнти з онкологічними захворюваннями в Україні мають право на безкоштовну хімію та променеву терапію.

Джерело: МЗУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.