Керівник програми імунізації Міністерства охорони здоров’я Олександр Заїка в етері телемарафону розповів, коли очікувати в Україні підвищення рівня захворюваності на респіраторні інфекції, такі як ГРВІ, грип і Covid-19.

Початок епідсезону в Україні: що відомо

За словами Олександра Заїки, станом на сьогодні епідеміологи не фіксують циркуляції вірусів грипу.

Однак спільними зусиллями фахівців МОЗ та Центру громадського здоров’я ситуація вже активно моніториться, оскільки початок епідемічного сезону очікувано припадає на початок жовтня і триває аж до травня.

За прогнозами фахівців, підйом захворюваності на грип очікується на початку грудня.

Зростання спостерігатиметься на тлі циркуляції нових штамів Омікрона Nimbus і Stratus. Хоча кількість захворювань на коронавірусну інфекцію нижча, ніж фіксувалася тижнем раніше.

– Але віруси активно циркулюють. Тому слід завжди пам’ятати про прості засоби профілактики, такі як миття рук і обробка їх антисептиком, – нагадав Заїка.

Він зазначив, що не втратила актуальності і специфічна профілактика. А саме на початку епідсезону, наприкінці вересня-початку жовтня, епідеміологи рекомендують вакцинуватися проти грипу і коронавірусу.

Зробити ці два уколи можна за одне відвідування лікаря. З тією лише різницею, що вакцина проти Covid-19 є для українців безоплатною. А вакцину проти грипу, оскільки вона не входить до календаря обов’язкових щеплень, потрібно придбати за свій рахунок.

За словами Олександра Заїки, в Україну вже завезено достатню кількість вакцини проти грипу, щоб вакцинувати групи ризику: вагітних, дітей до 5 років, людей старше 60 років і пацієнтів з фоновими хронічними захворюваннями.

Отримати вакцинальний укол проти грипу можна як у сімейного лікаря, так і після придбання препарату безпосередньо в аптеках, багато з яких вже почали надавати таку послугу.

Вартість вакцин проти грипу не підвищується протягом декількох років і становить в середньому 400 грн, уточнив представник МОЗ.

