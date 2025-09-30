В Україні з початку 2025 року виявили 28 видів небезпечної нехарчової продукції, яка становила загрозу для споживачів. Серед них іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка, загалом вилучено понад 35 тис. одиниць.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Небезпечна нехарчова продукція в Україні: що відомо

У першому півріччі 2025 року в Україні вилучили з обігу понад 35 тис. одиниць небезпечної нехарчової продукції.

– У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, яка могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів, – йдеться в повідомленні.

Серед вилучених з обігу товарів:

12 видів іграшок;

8 видів зарядних пристроїв;

8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фени, обігрівачі, подовжувачі).

Усі випадки порушень внесено до системи оперативного взаємного оповіщення (СОВС), а відповідна інформація доступна на порталі Увага.

– Кожна вилучена з обігу небезпечна іграшка або несправний електроприлад – це врятоване здоров’я або навіть життя. Ми радимо українцям перевіряти товари, адже обізнаність – найкращий захист споживача, – підкреслив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Експерти Держпродспоживслужби наголошують на необхідності:

перевіряти інформацію про продукцію в базі даних Увага;

звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності;

повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Джерело: Держпродспоживслужба

