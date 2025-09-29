Вчені відкрили нові секрети пива і вина: дріжджові екстракти можуть впливати на прозорість світлого пива, тест-смужка миттєво виявляє глютен у їжі та напоях, таніни роблять червоне вино терпким, а сульфіти змінюють баланс кишкових бактерій.

Результати дослідження були опубліковані у виданні Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Чотири нових секрети пива і вина: що відомо

Здавалося б, що ще можна сказати про пиво та вино, які люди п’ють уже тисячі років?

Попри це, вчені продовжують відкривати нові факти про наші улюблені напої. І ось свіжі знахідки, які здивують навіть досвідчених гурманів.

1. Прозорість світлого пива залежить від дріжджів.

Каламутне пиво давно стало модним трендом, але тепер науковці знайшли ще один спосіб його зробити таким завдяки спеціальному дріжджовому екстракту.

2. Новий тест миттєво покаже, чи є глютен у напоях та їжі

Гарна новина для тих, хто мусить уникати глютену, зокрема людей, хворих на целіакію. Розроблена тест-смужка здатна визначати наявність білка в продуктах і напоях із точністю 98% менш ніж за три хвилини.

3. Червоне вино “стягує” рот не просто так.

Наука підтвердила те, що винні дегустатори відчували інтуїтивно. Виявилося, що винні таніни блокують у слизовій канали та створюють у роті відчуття сухості й терпкості.

4. Сульфіти у вині впливають на кишківник.

Сульфіти, які додають до вина, щоб воно довше зберігалося, зменшують кількість корисних бактерій травного тракту. Водночас поліфеноли частково нейтралізують цей ефект.

На думку вчених, ці відкриття можуть вплинути на сферу пивоваріння, виноробства та охорону здоров’я.

Джерело: ScienceDaily

