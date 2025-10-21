Європейський Союз розглядає можливість класифікації етанолу як небезпечної речовини, що підвищує ризик розвитку раку.

Це фактично призведе до заборони багатьох засобів для дезінфекції рук та мийних засобів, які використовуються в лікарнях.

У ЄС можуть заборонити етанол у дезінфекторах

Як пише Financial Times, очищувачі на спиртовій основі визнані безпечними в ЄС і з 1990-х років входять до переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зараз дивляться

Однак 10 жовтня одна з робочих груп Європейського хімічного агентства (ECHA) у своїй внутрішній рекомендації позначила етанол як токсичну речовину, що підвищує ризик розвитку раку та ускладнень під час вагітності і яку потрібно замінити в мийних та інших засобах.

Комітет агентства, що вивчає активні біоцидні речовини, збереться 24-27 листопада, щоб вирішити, чи класифікувати етанол як шкідливий для людей. Після цього він надішле рекомендацію до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.

Галузь охорони здоров’я забила на сполох щодо наслідків таких дій.

– Вплив на лікарні буде величезним. Інфекції, пов’язані з медичним обслуговуванням, щороку вбивають більше людей у всьому світі, ніж малярія, туберкульоз і СНІД разом узяті. Гігієна рук, особливо з використанням спиртовмісних засобів, щорічно запобігає 16 млн інфекцій у всьому світі, – сказала Олександра Петерс з Женевського університету та мережі Чисті лікарні.

Петерс зазначила, що альтернативи етанолу, як-от ізопропанол, є ще більш токсичними. Повторне використання мила займає більше часу і пошкоджує шкіру — одне дослідження показало, що без дезінфекційного засобу медсестри витрачають 30 хвилин кожної години операції на миття рук, додала вона.

Європейське хімічне агентство заявило, якщо його експертний комітет “дійде висновку, що етанол є канцерогенним”, він рекомендуватиме його заміну.

Також в ECHA додали, що етанол “може бути схвалений для використання як біоцид, якщо це буде визнано безпечним з урахуванням очікуваних рівнів впливу або якщо не буде знайдено альтернативних варіантів”. Агентство наголосило, що рішення ще не ухвалено.

Якщо етанол буде внесено до списку токсичних речовин, компанії все одно зможуть подавати заявки на індивідуальні винятки, що дозволять їм продовжувати його використовувати через відсутність альтернатив.

Але такі винятки будуть обмежені п’ятьма роками і розглядатимуться в індивідуальному порядку, що призведе до додаткових витрат і затримок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.