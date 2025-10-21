Европейский Союз рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, повышающего риск развития рака.

Это фактически приведет к запрету многих средств для дезинфекции рук и моющих средств, которые используются в больницах.

В ЕС могут запретить этанол в дезинфекторах

Как пишет Financial Times, очистители на спиртовой основе признаны безопасными в ЕС и с 1990-х годов входят в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас смотрят

Однако 10 октября одна из рабочих групп Европейского химического агентства (ECHA) в своей внутренней рекомендации обозначила этанол как токсичное вещество, повышающее риск развития рака и осложнений во время беременности и которое нужно заменить в моющих и других средствах.

Комитет агентства, изучающий активные биоцидные вещества, соберется 24-27 ноября, чтобы решить, классифицировать ли этанол как вредный для людей. После этого он направит рекомендацию в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.

Отрасль здравоохранения забила тревогу по поводу последствий таких действий.

— Влияние на больницы будет огромным. Инфекции, связанные с медицинским обслуживанием, ежегодно убивают больше людей во всем мире, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые. Гигиена рук, особенно с использованием спиртосодержащих средств, ежегодно предотвращает 16 млн инфекций во всем мире, — сказала Александра Петерс из Женевского университета и сети Чистые больницы.

Петерс отметила, что альтернативы этанолу, такие как изопропанол, являются еще более токсичными. Повторное использование мыла занимает больше времени и повреждает кожу — одно исследование показало, что без дезинфицирующего средства медсестры тратят 30 минут каждого часа операции на мытье рук, добавила она.

Европейское химическое агентство заявило, что если его экспертный комитет “придет к выводу, что этанол является канцерогенным”, он порекомендует его замену.

Также в ECHA добавили, что этанол “может быть одобрен для использования в качестве биоцида, если это будет признано безопасным с учетом ожидаемых уровней воздействия или если не будет найдено альтернативных вариантов”. Агентство подчеркнуло, что решение еще не принято.

Если этанол будет внесен в список токсичных веществ, компании все равно смогут подавать заявки на индивидуальные исключения, которые позволят им продолжать его использовать из-за отсутствия альтернатив.

Но такие исключения будут ограничены пятью годами и будут рассматриваться в индивидуальном порядке, что приведет к дополнительным расходам и задержкам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.