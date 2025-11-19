У Луцьку розпочав роботу сьомий центр ментального здоров’я мережі Повернення, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля підтримки Сил безпеки й оборони України. Щороку тут зможуть отримувати якісну, комплексну та безоплатну психологічну допомогу 4 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Проєкт Повернення демонструє успішний приклад партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

Центр ментального здоров’я Повернення у Луцьку

Новий осередок мережі працюватиме на базі одного з ключових медичних закладів Волині. Коштом проєкту Повернення відремонтовано частину приміщень першого поверху та облаштовано сучасний, комфортний і повністю інклюзивний центр за світовими стандартами безбар’єрності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум та інклюзивні санітарні вузли, зокрема для людей на кріслах колісних.

У центрі розміщуються п’ять кабінетів фахівців, кімната групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом із душем, а також маніпуляційний кабінет, ординаторська, кімната відпочинку персоналу, рецепція із зоною очікування, інклюзивні санвузли для відвідувачів та інвентарна кімната.

Центр забезпечено всім необхідним для терапії та роботи з травмою, зокрема, системою психологічного розвантаження й управління стресом Shiftwave System (США), матеріалами для арттерапії, метафоричними асоціативними картами, настільними й психологічними іграми, антистрес-елементами, тактильними килимками, масажними м’ячами, килимками для йоги та іншим інструментарієм.

Для спеціалістів центру також передбачено доступ до бібліотеки з фаховою літературою та обладнання для ефективної роботи: два комп’ютерні комплекти, багатофункціональні пристрої, мультимедійний проєктор і екран, чотири ноутбуки.

Як і в інших осередках мережі Повернення, у луцькому центрі з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби — кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів. Вони супроводжують людину на всіх етапах — від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

– Коли ми розбудовуємо всеукраїнську мережу центрів Повернення, то починаємо не зі стін, а з команд. Найкращі спеціалісти — це серце кожного центру. Саме вони створюють атмосферу безпеки, довіри та психологічної інклюзивності, де військові й ветерани можуть говорити про найскладніше і отримувати підтримку, яка справді працює. Для нас принципово важливо, щоб допомога була поруч. Тому ми відкриваємо центри по всій Україні — щоб кожен, хто потребує, міг звернутися по фахові послуги ближче до дому, у своєму місті, — розповідає Світлана Гриценко, керівниця проєкту Повернення.

Психологічну інклюзивність закладено в основу роботи всіх центрів Повернення. Це означає, що простір, комунікація і підходи до терапії будуються так, щоб кожен відвідувач — незалежно від досвіду, стану чи травми — відчував безпеку, гідність, прийняття й можливість говорити про найскладніше без страху бути неправильно зрозумілим чи оціненим. У Луцьку цю філософію посилює впроваджений підхід «рівний рівному» та команда фахівців, які мають глибоке розуміння реалій війни.

Особливу увагу приділено безпечному середовищу й довірі. Завідувачка центру Ольга Остапчук має трирічний бойовий досвід у складі 100-ї окремої механізованої бригади, де служила начальницею медичної служби. У березні 2025 року була демобілізована, майор медичної служби у відставці.

– Для кожного, хто приходить до нашого центру, ми розробляємо індивідуальний план відновлення. У когось більше роботи з тривогою, у когось — із травматичними спогадами чи адаптацією до мирного життя. Важливо, щоб людина відчувала: вона не проходить цей шлях сама, а ми рухаємося з нею крок за кроком. Ми працюємо комплексно — від стабілізації стану та психотерапії до медикаментозного супроводу, групових занять і щоденної підтримки мультидисциплінарної команди. І, звісно, створюємо безпечний простір, де можна говорити відверто, без страху бути незрозумілим, — говорить Ольга Остапчук, завідувачка центру Повернення у Луцьку.

Центр ментального здоров’я Повернення в Луцьку надаватиме військовим, ветеранам і членам їхніх родин дієву психологічну допомогу — зокрема, за напрямами когнітивно-поведінкової терапії, гештальт-терапії, травмоорієнтованої психотерапії, технік стабілізації та саморегуляції, групової терапії та кризового консультування.

Фахівці працюють з особами, які мають ПТСР, тривожні й депресивні розлади, адаптаційні труднощі, психосоматичні прояви, інші наслідки психологічної травми.

На сьогодні центри мережі вже працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Луцьку, Рівному та Хмельницькому.

На першому етапі проєкту Повернення передбачено відкриття 20–25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в них понад 100 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу, повертаючи силу, рівновагу й віру в себе.

