Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я Повернення розширилася – в Івано-Франківську запрацював її десятий осередок.

Проєкт Повернення заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Центр Повернення в Івано-Франківську відкрито

Щороку новий центр зможе надавати фахову й безоплатну психологічну допомогу понад 4 тис. військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Проєкт Повернення демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних медичних закладів.

Відкриття вже десятого осередку мережі Повернення є відповіддю на нагальну потребу в доступній, якісній і професійній психологічній допомозі для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

– Психологічна реабілітація – це набагато складніше, ніж здається, адже мільйони людей потребують психологічної підтримки. Багато з нас, можливо, ще цього не усвідомлюють, але психологічної реабілітації з часом потребуватимуть майже всі. Наш абсолютний фокус у мережі Повернення – це військові, ветерани та члени їхніх родин. Важливо, щоб вони дізналися про ці центри, зрозуміли, що це для них цінно, і повірили в ефективність цієї допомоги. Саме тому ми приїжджаємо до центрів, спілкуємося з людьми, дивимося, що працює правильно, де є помилки, і так само важливо – розповідати про це публічно, – каже засновник проєкту Повернення Віктор Пінчук.

Увага до облаштування простору

Простір центру Повернення спроєктовано з урахуванням принципів безбар’єрності. Широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичне антиковзке покриття підлоги та інклюзивні санітарні вузли, пристосовані для користування людьми на кріслах колісних, забезпечують фізичну доступність і комфорт для відвідувачів із різними потребами.

Окремою цінністю центру та всієї мережі Повернення є психологічна інклюзивність. Простір, комунікація і терапевтичні підходи вибудовуються так, щоб кожна людина – незалежно від досвіду, стану чи глибини травми – могла почуватися в безпеці й говорити про складні переживання без страху осуду чи оцінювання.

Простір івано-франківського центру Повернення продуманий для комплексної роботи й включає три кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психосоціальної та психіатричної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом, маніпуляційний кабінет, ординаторську, рецепцію із зоною очікування для пацієнтів та інклюзивні санітарні вузли.

Усе середовище вибудувано так, щоб знижувати рівень напруги, формувати відчуття довіри і підтримувати процес психологічного відновлення.

Обладнання у центрі Повернення

Центр ментального здоров’я Повернення забезпечено необхідним обладнанням, технікою і терапевтичними інструментами для роботи з наслідками травми. Зокрема, передано комплекти комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, мультимедійний проєктор і екран, ноутбуки для фахівців, систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), інструменти для EMDR-терапії, настільні психологічні ігри, метафоричні асоціативні карти, матеріали для арттерапії, тактильні й сенсорні матеріали, килимки для йоги та інші засоби для підтримки процесу відновлення.

У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі двох лікарів-психіатрів, двох клінічних психологів, двох практичних психологів, медичної сестри, реєстратора та фахівця із супроводу ветеранів. Така модель дозволяє забезпечити комплексний підхід до допомоги, у якому враховуються клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

– Відкриття центру ментального здоров’я Повернення – це крок до суспільства, яке усвідомлює цінність психічного благополуччя як складової стійкості країни, особливо в умовах війни. Сьогодні психологічна підтримка є не допоміжною, а критично необхідною – для військових і членів їхніх родин, які живуть у тривалому стресі та невизначеності. Центр створений як безпечний, пацієнтоцентричний простір, де фахівці працюють з повагою до досвіду кожної людини, її темпу відновлення й реальних потреб, – зазначає завідувачка центру Повернення в Івано-Франківську Марія Мацьків.

Центр ментального здоров’я Повернення надає допомогу зокрема, людям із наслідками стресу, тривожними й депресивними розладами, посттравматичним стресовим розладом, психосоматичними проявами та труднощами адаптації до мирного життя. У роботі застосовуються дієві підходи з особливою увагою до темпу людини, відчуття безпеки й поступового відновлення психічної стійкості.

Освітній напрям проєкту Повернення

Окремою складовою проєкту Повернення є освітній напрям, спрямований на системний розвиток сфери ментального здоров’я в Україні. У співпраці з українськими й міжнародними експертами в межах проєкту впроваджуються сучасні навчальні програми для фахівців – практичні тренінги, воркшопи та супервізії, що базуються на доказових методах, зокрема EMDR, когнітивно-поведінковій і травмофокусованій терапії.

Освітній напрям реалізується в партнерстві з провідними українськими й міжнародними інституціями та забезпечує сталість підходів і довгостроковий вплив проєкту.

Де вже працюють центри Повернення

Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я Повернення вже працює у Дніпрі, Києві, Івано-Франківську, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому й Чернігові та продовжує масштабуватися. Усі центри діють на базі державних медичних закладів і амбулаторно надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам та членам їхніх родин.

На першому етапі засновники проєкту – Віктор та Олена Пінчуки – планують створити 25 центрів Повернення по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.

