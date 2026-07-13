Фонд Олени Пінчук разом з Міністерством оборони України реалізовує спільну ініціативу, щоб посилити системи профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів B і C.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали Фонд Олени Пінчук та Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України.

Профілактика та лікування ВІЛ і гепатитів

У межах партнерствах планується розширення доступу до тестування та лікування ВІЛ та вірусних гепатитів під час військової служби.

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Зокрема, на базі Третього армійського корпусу розроблять алгоритм надання медичної допомоги військовослужбовцям для різних етапів – під час проходження служби та евакуації.

Як зазначається, ці документи мають стати основою для політики громадського здоров’я, щоб скоротити частину небойових втрат особового складу.

Розроблення антидискримінаційної політики щодо військових

Окрему увагу звернуть на розроблення антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців, які живуть з ВІЛ та/або вірусними гепатитами B і C. Їй передуватиме дослідження рівня стигми та дискримінації серед військових, результати якого стануть основою для подальших системних рішень.

– Війна не лише спричиняє поранення та бойові травми воїнів, а й різко загострює питання ВІЛ. Профілактика та рання діагностика захворювань – це вимоги нового підходу до здоров’я військовослужбовців. Мета – зупинити поширення ВІЛ, створити систему, яка дозволить військовим своєчасно отримувати допомогу, уникати стигми та зберігати якість життя як під час служби, так і після її завершення, – зазначила засновниця Фонду Олена Пінчук.

Директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України майор медичної служби Дмитро Самофалов заявив, що система охорони здоров’я у війську має охоплювати не лише лікування поранень і бойових травм, а й комплексну профілактику захворювань та їхню своєчасну діагностику.

– Тому розвиток напрямку громадського здоров’я у секторі оборони є важливою складовою збереження боєздатності війська та підтримки якості життя військовослужбовців, – зазначив він.

Фонд надасть швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс, набори реагентів для лабораторної діагностики, а також препарати для лікування гепатиту C, щоб покращити медичні спроможності Третього армійського корпусу.

Окремим напрямом проєкту стане розроблення та запровадження багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на профілактику нових випадків інфікування, підвищення рівня обізнаності про шляхи передачі ВІЛ і гепатитів, а також зменшення рівня стигми у військовому середовищі.

Результати напрацювання моделей медичної допомоги можуть масштабувати на інші підрозділи Сил оборони України, інтегрувати в систему громадського здоров’я сектору безпеки та оборони, зокрема, в сфері протидії епідемії ВІЛ та вірусних гепатитів.

Фото: Фонд Олени Пінчук

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