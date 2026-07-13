Фонд Елены Пинчук вместе с Министерством обороны Украины реализует совместную инициативу, чтобы усилить системы профилактики, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Фонд Елены Пинчук и Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины.

Профилактика и лечение ВИЧ и гепатитов

В рамках партнерства планируется расширение доступа к тестированию и лечению ВИЧ и вирусных гепатитов во время военной службы.

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В частности, на базе Третьего армейского корпуса разработают алгоритм предоставления медицинской помощи военнослужащим для разных этапов – во время прохождения службы и эвакуации.

Как отмечается, эти документы должны стать основой политики общественного здоровья, чтобы сократить часть небоевых потерь личного состава.

Разработка антидискриминационной политики по военным

Отдельное внимание обратят на разработку антидискриминационной политики в отношении военнослужащих, живущих с ВИЧ и/или вирусными гепатитами B и C. Ей предшествует исследование уровня стигмы и дискриминации среди военных, результаты которого станут основой для дальнейших системных решений.

– Война не только приводит к ранениям и боевым травмам воинов, но и резко обостряет вопросы ВИЧ. Профилактика и ранняя диагностика заболеваний – это требования нового подхода к здоровью военнослужащих. Цель – остановить распространение ВИЧ, создать систему, которая позволит военным своевременно получать помощь, избегать стигмы и сохранять качество жизни как во время службы, так и после ее завершения, – отметила основатель Фонда Елена Пинчук.

Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины майор медицинской службы Дмитрий Самофалов заявил, что система здравоохранения в армии должна охватывать не только лечение ранений и боевых травм, но и комплексную профилактику заболеваний и их своевременную диагностику.

– Поэтому развитие направления общественного здоровья в секторе обороны является важной составляющей сохранения боеспособности войска и поддержания качества жизни военнослужащих, – отметил он.

Фонд предоставит быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, наборы реагентов для лабораторной диагностики, а также препараты для лечения гепатита C, чтобы улучшить медицинские возможности Третьего армейского корпуса.

Отдельным направлением проекта станет разработка и внедрение многоуровневой информационно-образовательной кампании, направленной на профилактику новых случаев инфицирования, повышение уровня осведомленности о путях передачи ВИЧ и гепатитов, а также уменьшение уровня стигмы в военной среде.

Результаты наработки моделей медицинской помощи могут масштабировать на другие подразделения Сил обороны Украины, интегрировать в систему общественного здоровья сектора безопасности и обороны, в частности, в сфере противодействия эпидемии ВИЧ и вирусных гепатитов.

Фото: Фонд Елены Пинчук

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