Вінницький центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі Повернення щороку надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 тис. військових, ветеранів та їхніх родин.

Цей проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Говорячи про важливість формування в Україні культури турботи про ментальне здоров’я та подолання стигми навколо психологічної допомоги, засновник проєкту Повернення Віктор Пінчук зазначив, що у культурі та традиціях нашого суспільства досі є упередження щодо звернення до психіатра.

Зараз дивляться

– Що скажуть – що я в психушку пішов? На Заході – навпаки: перше, що робить людина, коли є проблема в родині, з дітьми, між чоловіком і дружиною чи на роботі, звертається до психолога або психіатра. Там інколи навіть складно записатися на прийом. А в нас такої традиції та культури ще немає. Тому важливо, щоб і захисники говорили про це одне з одним, і щоб лікарі пояснювали, чому це необхідно, – сказав Віктор Пінчук.

Центр ментального здоров’я Повернення у Вінниці – це простір підтримки, безпеки та відновлення для військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій, звільнених із полону, а також членів їхніх родин.

У центрі надають індивідуальну та групову підтримку, працюють з наслідками травматичного досвіду, допомагають стабілізувати стан і повернути відчуття опори.

За потреби фахівці можуть призначати медикаментозну терапію. Особливу увагу приділяють психологічній інклюзії – безпечному та конфіденційному середовищу без осуду та стигми.

Проєкт Повернення демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри на базі державних та комунальних медичних закладів.

Коштом проєкту Повернення проведено капітальний ремонт частини приміщень та створено сучасний, комфортний і безбар’єрний центр з урахуванням вимог інклюзивності й потреб людей, які пересуваються на кріслах колісних.

У центрі працюють кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної допомоги, кімната групової терапії, рецепція із зоною очікування, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, інклюзивні санітарні вузли.

Також тут облаштовано гончарну майстерню – простір для вільного самовираження, який допомагає через роботу з матеріалом знижувати напругу, краще відчувати власний стан і поступово повертати відчуття контролю й опори.

Простір центру оснащено обладнанням і матеріалами для роботи фахівців та відновлення відвідувачів. Зокрема, передано комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, систему психологічного розвантаження Shiftwave System, VR-окуляри, матеріали для арттерапії та гончарства, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби, а також професійну літературу для фахівців.

З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психіатри, лікар-психолог, клінічний психолог, медична сестра, медичний брат і медичний реєстратор. Це забезпечує комплексний підхід до підтримки, що враховує клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

– Звернення за допомогою до фахівців ментального здоров’я – це не слабкість, а важливий крок до відновлення. Після бойового досвіду, полону, втрат чи тривалого виснаження людині може бути складно самостійно впоратися з наслідками пережитого. Наша мета – створити безпечний простір, де військові, ветерани, ветеранки та їхні рідні можуть отримати професійну підтримку без осуду й з повагою до їхнього досвіду, – зазначила Інга Тишкул, завідувачка центру Повернення у Вінниці.

Допомога у Вінницькому центрі Повернення надається безоплатно в амбулаторному форматі або за місцем проживання відвідувачів за потреби.

Зокрема, фахівці працюють з наслідками стресу, тривожними та депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також психотичними станами.

Станом на сьогодні, вже 15 центрів мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові.

На першому етапі проєкту Повернення передбачається відкриття 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Адреса центру Повернення у Вінниці: Хмельницьке шосе, 92, головний корпус, літера Б. Телефон рецепції: +38 067 581 97 57. Пошта для звернень: vinnytsia@povernennya.org.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.