Apple проти ЄС: компанія оскаржить рекордний штраф
Корпорація Apple заявила про намір оскаржити рішення Європейської комісії, яка 24 квітня оштрафувала компанію на €500 млн ($570 млн) за порушення правил цифрового ринку ЄС.
Йдеться про невиконання вимог щодо рівного доступу до App Store. Apple звинувачують у тому, що вона перешкоджала альтернативним маркетплейсам і посилювала залежність користувачів від власної платформи.
Компанія також отримала припис про усунення порушень до кінця червня. У разі невиконання Єврокомісія має право запровадити додаткові щоденні штрафи.
Реакція Apple на штраф від ЄС
Речниця техногіганта Емма Вілсон у заяві для преси наголосила, що компанія планує оскаржити рішення.
– Це ще один приклад того, як Європейська комісія несправедливо переслідує Apple. Попри численні зустрічі, вона продовжує змінювати правила гри на ходу, – заявила Вілсон.
Штраф у €200 млн ($228 млн) отримала також компанія Meta за опцію, що передбачає оплату за доступ до Instagram і Facebook без реклами. У компанії вважають, що це рішення завдасть шкоди не лише їй, а й європейському бізнесу загалом.
У Білому домі різко відреагували на штрафи для американських корпорацій, звинувативши Євросоюз у дискримінації. Речник адміністрації Браян Гʼюз заявив, що США не потерплять подібних дій:
– Це нова форма економічного шантажу. Таке регулювання, яке прицільно б’є по американських компаніях, стримує інновації та становить пряму загрозу вільному громадянському суспільству, – зазначив Г’юз.
Вашингтон раніше вже попереджав, що розглядатиме можливі заходи у відповідь у межах торговельного конфлікту з ЄС.