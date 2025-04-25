Apple проти ЄС: компанія оскаржить рекордний штраф

Корпорація Apple заявила про намір оскаржити рішення Європейської комісії, яка 24 квітня оштрафувала компанію на €500 млн ($570 млн) за порушення правил цифрового ринку ЄС.

Йдеться про невиконання вимог щодо рівного доступу до App Store. Apple звинувачують у тому, що вона перешкоджала альтернативним маркетплейсам і посилювала залежність користувачів від власної платформи.

Компанія також отримала припис про усунення порушень до кінця червня. У разі невиконання Єврокомісія має право запровадити додаткові щоденні штрафи.

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Реакція Apple на штраф від ЄС

Речниця техногіганта Емма Вілсон у заяві для преси наголосила, що компанія планує оскаржити рішення.

– Це ще один приклад того, як Європейська комісія несправедливо переслідує Apple. Попри численні зустрічі, вона продовжує змінювати правила гри на ходу, – заявила Вілсон.

Штраф у €200 млн ($228 млн) отримала також компанія Meta за опцію, що передбачає оплату за доступ до Instagram і Facebook без реклами. У компанії вважають, що це рішення завдасть шкоди не лише їй, а й європейському бізнесу загалом.

У Білому домі різко відреагували на штрафи для американських корпорацій, звинувативши Євросоюз у дискримінації. Речник адміністрації Браян Гʼюз заявив, що США не потерплять подібних дій:

– Це нова форма економічного шантажу. Таке регулювання, яке прицільно б’є по американських компаніях, стримує інновації та становить пряму загрозу вільному громадянському суспільству, – зазначив Г’юз.

Вашингтон раніше вже попереджав, що розглядатиме можливі заходи у відповідь у межах торговельного конфлікту з ЄС.

Джерело : Reuters, Politico

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